Dragomir a recunoscut că Săpunaru, la 40 de ani, a fost unul dintre favoriții săi, dar a ajuns la concluzia că vârsta își spune cuvântul și că jucătorul nu mai are aceeași energie pe teren.



Dumitru Dragomir a rămas dezamăgit de un jucător de la Rapid: "A fost flebețea mea, dar nu mai poate"



De asemenea, fostul șef al LPF a lăudat performanțele lui Cristi Ignat, pe care îl consideră cel mai valoros jucător al echipei datorită viziunii sale și a paselor directe.



“Rapidul are galerie fenomenală, patronat foarte bun, antrenor de top şi echipă care nu poate să intre în play-off. În primul rând, ei nu pot să fugă. Bătrâneţea nu iartă pe nimeni.



Săpunaru a fost febleţea mea, dar nu mai poate. De departe cel mai bun jucător de la ei e Cristi Ignat. Singurul cu pase directe, perpendiculare. Dă foarte rar pase în lateral", a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.



Înfrângerea Rapidului adâncește criza din echipă, care are doar o victorie în ultimele cinci etape.



Reacția lui Cristi Săpunaru după eșecul cu FC Botoșani

Căpitanul giuleștenilor a avut un mesaj direct pentru colegii săi, explicând că este nevoie de o atitudine mult mai dură pe teren pentru a redeveni o echipă agresivă.



"Am dominat prima repriză, a venit acest gol dintr-o deviere. Am încercat, am atacat, dar steril.



M-am săturat să se întâmple așa, trebuie să ne mai asumăm și noi, jucătorii. Să ne trezim și să ieșim din această situație. Nu e doar despre antrenori. Dacă nu ne trezim, să redevenim acea echipă agresivă, să câștigăm orice duel, nu avem nicio șansă.



Luăm goluri stupide și nu reușim să marcăm", a declarat Cristi Săpunaru, după meci.