Denis Drăguș, atacantul pe care l-a pregătit în sezonul precedent, devenit între timp și finul său, ar fi următoarea țintă a lui Marius Șumudică pentru perioada de mercato din iarnă, chiar dacă acesta îl sfătuiește să rămână în continuare în străinătate.



Atacantul român nu a rupt gura târgului la Trabzonspor, echipa care l-a transferat în vară de la Standard Liege, iar un transfer în iarnă ar fi din ce în ce mai probabil pentru el.



Dumitru Dragomir nu crede că acesta ar alege să se întoarcă în România din cauza pretențiilor financiare. Fostul șef al LPF nu crede că în Superliga României sunt echipe care pot egala salariul pe care i-l oferă turcii.



Dumitru Dragomir: ”Drăguș nu vine”



”(n.r. – Îl va convinge Șumudică pe Drăguș să vină la Rapid?) Nu. Drăguș nu vine, stă pe bani mulți acolo. Ăștia nu mai vin, sunt învățați pe bani mulți, sunt învățați de la 50.000 de euro pe lună în sus. Aici nu-ți dă nimeni peste 30.000.



(n.r. – Am auzit că la Rapid, băieții ăștia doi N’Jie și Boupendza au undeva la 800.000 pe an). Nu are nimeni 800.000, nici la Steaua (n.r. – FCSB) nu are nimeni. Peste 30.000 nu are nimeni nici la Rapid.



Nu cred, să-mi arate mie contractul. Sunt bani mulți 70.000 pe lună. Am avut pe timpul meu, când eram eu președinte. Avea Porumboiu vreo 4-5, avea Dinamo vreo 7 cu 80.000-100.000 pe lună”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.



Denis Drăguș a evoluat în 15 partide în acest sezon pentru Trabzonspor, pentru care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.



Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de patru milioane de euro atacantului care a evoluat pentru Standard Liege, Crotone și Gaziantep.