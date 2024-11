După ce l-a pregătit în sezonul precedent la Gaziantep, în Turcia, Denis Drăguș (25 de ani) a prins transferul carierei la Trabzonspor, fosta campioană din Superlig, care a plătit două milioane de euro în schimbul său.



Totuși, internaționalul român nu a confirmat evoluțiile bune din sezonul precedent și ar putea pleca de la echipă. Șumudică îl sfătuiește să rămână în străinătate, chiar dacă a spus că și l-ar dori la Rapid.



Printre altele, tehnicianul a dezvăluit că finul său are un salariu anual de 1,5 milioane de euro la Trabzonspor, mult peste posibilitățile oricărei echipe din Superliga României.



Marius Șumudică: ”Drăguș are un salariu exorbitant”



În cazul în care acesta va fi împrumutat de o echipă din România, aceasta va trebuis să-i plătească lui Drăguș o parte din salariul anual.



„Drăguș e ca cimentul, e închegat. Eu vorbesc cu Denis zi de zi, am o relație specială, dar îl sfătuiesc să nu se întoarcă în România. În cazul în care nu există o altă variantă... să vă spun ceva, el are un salariu exorbitant, are 1,5 milioane de euro!



Ei au plătit pe el două milioane pentru transfer. E clar că, în momentul în care Drăguș se va duce la altă echipă și Trabzon va renunța la serviciile lui pentru o perioadă de timp, clubul care-l preia trebuie să-i plătească o parte din salariu. Nu știu dacă ne încadrăm și nu știu ce are în cap și Denis. El știe că la mine ușa e deschisă și la propriu și la figurat”, a spus Marius Șumudică, la conferința de presă de după Rapid - Hermannstadt 1-0.