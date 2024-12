Dragomir, zis și "Știe-Tot"! Pe cine vinde FCSB și pe ce sumă: "Are noroc de bani dracul ăsta"

Dumitru Dragomir, omul care a condus Liga Profesionistă de Fotbal, are mereu opinii pe tema transferurilor din România. Un mare admirator al fotbaliștilor tineri, "Corleone" a nimerit în trecut câteva transferuri, însă a anticipat și total greșit în privința unor fotbaliști deveniți 'de pluton'.

Oracolul Dragomir. Pe cine vinde FCSB și pe ce sumă: "Are noroc de bani dracul ăsta"



Cum FCSB continuă să ducă o politică reușită de transferuri, iar Becali și Mihai Stoica văd bine jucătorii cu potențial, Dragomir, fost inamic dar și amic al lui Becali, analizează componenții campioanei.



În mare formă, Daniel Bîrligea a izbutit să confirme imediat la gruparea roș-albastră, unde jucătorii trebuie să aibă și un psihic de fier în fața săgeților trimise de patron după evoluțiile mai șterse.



Întrebat la Fanatik cu ce sumă se va vinde atacantul brăilean în vârstă de 24 de ani, Dumitru Dragomir și-a expus părerea. A comentat și... flerul lui Gigi Becali, unul dintre cei mai bogați oameni din fotbalul românesc.



”(n.r. – Ce părere ai de Bîrligea ăsta?) Se va vinde cu peste 10 milioane de euro. Acum, într-un an. Are forță. (n.r. – Are clauză de 15 milioane) Se va vinde peste 15 milioane. (n.r. – A dat lovitura Gigi Becali?) Ăsta dă lovituri, are noroc de bani dracul ăsta. Trag banii la Gigi, ceva de speriat!”, a declarat Dragomir.