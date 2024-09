După meciul de la Buzău, Dorinel Munteanu și-a reproșat primul 11 ales, în special tridentul ofensiv format din Maciel, Pop și Tănasă.

Dorinel Munteanu acuză arbitrajul după Gloria Buzău - Oțelul Galați 0-0

La meciul următor de campionat, cu Dinamo, Oțelul Galați nu se va putea baza pe fundașul central Nikola Stevanovic, care a văzut al doilea cartonaș galben în prelungiri, după ce și-a lovit un adversar cu cotul. George Găman a luat decizia după ce s-a consultat cu cei din camera VAR.

Eliminarea lui Stevanovic l-a înfuriat serios pe Dorinel Munteanu, care l-a acuzat pe George Găman că "a avut cel puțin 5% cu gazdele".

"Adversarul nostru de azi ne-a surprins prin câteva contraatacuri. Eu consider că am dominat jocul, dar am ales greșit în formula de start jucătorii din atac. Îmi asum această responsabilitate pentru că eu fac echipa. Vreau mai multă consecvență în acțiunile de atac. Azi, deși am controlat jocul, nu am avut ocazii foarte clare.

Este clar că nu s-au ridicat la nivelul pretențiilor mele. S-au făcut câteva greșeli în prima repriză, iar adversarul ne-a pus câteva probleme. La vârsta lui, îl felicit pe Budescu, ne-a creat cele mai mari probleme. Sincer, nu sunt mulțumit. Obiectivul meu era să câștigăm.

Ne așteaptă o partidă foarte grea cu Dinamo și un program foarte greu. Avem Dinamo, Rapid, Craiova și așa mai departe. Eu sper să fie altceva la următorul joc.

Da, n-am primit gol, sunt și lucruri pozitive, dar ca să câștigi jocul trebuie să marcăm și să fim mai insistenți pe faza ofensivă. Și azi, și la meciul cu Petrolul, am avut oportunități, dar nu am finalizat și a rămas 0-0. Eu cred că echipa gazdă e mulțumită de rezultat.

N-am văzut faza de la eliminarea lui Stefanovic. Dar nu poți să dai atât de ușor al doilea galben. La o fază fixă, s-au ținut unul cu celălalt. Nu suntem la balet. E un joc de bărbați, de sportivi. Așa cum respectăm noi arbitrii, și ei trebuie să îmbunătățească aceste lucruri. Nu știu dacă a venit de la VAR, dar eu nu cred că a fost un fault atât de grav ca să fie penalizat și să dea al doilea galben. Pentru meciul următor nu am pe unul dintre cei mai buni fundași ai noștri. Ce pot să cred? Ce pot să cred? Când toate mi se întâmplă înaintea meciului cu Dinamo... ce pot să cred?! Arbitrul a avut cel puțin 5% cu gazdele", a spus Dorinel Munteanu.

Oțelul Galați își păstrează seria de invincibilitate în acest sezon și ocupă locul secund, cu 16 puncte, la două lungimi în spatele liderului U Cluj.

Meciul Oțelul - Dinamo se joacă la Galați, vineri, 20 septembrie, de la ora 21:00.