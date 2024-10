Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 21:00, pe ”Cluj-Arena”, în etapa cu numărul 13 din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, ardelenii au obținut toate cele trei puncte.



Dorinel Munteanu a vorbit fără menajamente după primul eșec din SuperLiga: ”Rezultat viciat” + A făcut praf arbitrajul



După meci, Dorinel Munteanu a precizat că nu e supărat că a înregistrat prima înfrângere din noul sezon. A susținut însă că rezultatul a fost viciat și s-a legat de maniera în care jocul a fost arbitrat.



”Nu sunt supărat, pentru că mă bucur pentru cei care se bucură. Toți se așteptau ca Oțelul să piardă. Uite că am pierdut astăzi. Eu consider că a fost un rezultat viciat. Iar sunt chemat la Comisia de Disciplină. Aceleași faze un văzute în camera VAR, dar, felicit echipa adversă.



Nu pot să spun că au câștigat nemeritat, echipa noastră a jucat fără trei-patru jucători. Nu s-au ridicat la nivelul la care ne așteptam de la ei. Jucători mai vechi, mai noi. Dar, asta este situația. Trebuia să vină și acest moment. Nu suntem invincibili.



Nu ne va afecta deloc moralul. A fost o deplasare lungă. Până la următorul joc este o săptămână plină în care avem timp să ne pregătim. Chiar dacă am spus acum două săptămâni că am greșit că am luat niște decizii cu inima, legate de jucători, trebuie să iau acum deciziile corecte.



Ca să putem rămâne la acest nivel. Deși va fi foarte greu dacă nu vin partenerii noștri oficiali lângă noi și să plătească jucătorii. Nu e o scuză, este o realitate. Toată lumea vorbește la adresa noastră negativ. Dar, nu e o scuză. Sunt doar lucruri care afectează această echipă mică.



Într-adevăr, această echipă mică i-a făcut pe unii să se bucure astăzi, că am pierdut acest joc. Cred că VAR-ul a fost pus invers. A bătut soarele în VAR. Nu știu, așa am fost informat, așa spun. Dacă greșesc, le cer scuze domnilor arbitri”, a spus Dorinel Munteanu.



După o primă repriză tăcută, ”U” Cluj a deschis scorul în actul secund, în minutul 61, după ce Dan Nistor a înscris elegant o lovitură de la 11 metri. În minutul 69, Thiam a închis tabela de marcaj la 2-0.