În clasamentul celor mai buni pasatori decisivi din Superligă conduc, după 16 etape, Claudiu Petrila de la Rapid și Alin Roman de la Poli Iași, ambii cu câte 5 assist-uri până acum.

Cei doi lideri sunt urmați de un grup de patru jucători cu câte 4 pase decisive: Astrit Selmani (Dinamo), care este și unul dintre golgheterii campionatului, Dan Nistor (U Cluj), Sergiu Hanca (Petrolul Ploiești) și Simao Rocha (CFR Cluj).

Marius Șumudică despre Claudiu Petrila la naționala României



Întrebat dacă Claudiu Petrila ar putea fi o soluție pentru echipa națională, antrenorul giuleștean Marius Șumudică a adus în discuție concurența aprigă de pe postul de extremă stânga.

"Știu că la ultimele acțiuni au fost Manea și Pașcanu. Petrila este un jucător care e ok, face diferența, se vede că iese în evidență. Are și realizări, goluri, pase marcate. E un jucător ok. De ce să nu se vorbească și despre Petrila? Dar cred că e greu în poziția lui.

Acolo sunt Florinel Coman, Valentin Mihăilă, Mitriță, care în ultimul timp a avut probleme. E destul de greu, dar Petrila e un jucător ok. Dacă va avea rezultate la echipa de club, cred că va intra în vederile selecționerului", a spus Marius Șumudică după ultima etapă din Superligă.

Topul pasatorilor decisivi din Superligă



5 pase

Claudiu Petrila (Rapid)

Alin Roman (Poli Iași)

4 pase

Astrit Selmani (Dinamo)

Dan Nistor (U Cluj)

Sergiu Hanca (Petrolul Ploiești)

Simao Rocha (CFR Cluj)

3 pase

Hakim Abdallah (Dinamo)

Andrei Bani (Dinamo)

Daniel Bîrligea (CFR Cluj, FCSB)

Ronaldo Deaconu (FC Hermannstadt)

Ionuț Vînă (Farul Constanța)

Florin Purece (Unirea Slobozia)

Ovidiu Bic (U Cluj)

Frederic Maciel (Oțelul Galați)

Topul golgheterilor din Superligă



7 goluri

Alexandru Mitriță (Universitatea Craiova) (1 din penalty)

Astrit Selmani (Dinamo) (4 din penalty)

6 goluri

Daniel Bîrligea (FCSB)

Louis Munteanu (CFR Cluj)

Vladislav Blănuță (U Cluj)

Alexandru Tudorie (Petrolul Ploiești)

Dan Nistor (U Cluj) (toate din penalty)

5 goluri

Dennis Politic (Dinamo) (1 din penalty)

Mihai Bordeianu (Poli Iași) (1 din penalty)

Dmytro Pospelov (Unirea Slobozia) (2 din penalty)

Constantin Budescu (Gloria Buzău) (2 din penalty)

Denis Alibec (Farul Constanța) (2 din penalty)