Dinamo a pierdut meciul din runda a 4-a din playout, 1-2 cu FCU Craiova, cu toate că a condus încă din secunda 36, prin reușita lui Irobiso. Astfel, în urma acestui eșec, gruparea din Ștefan cel Mare ocupă primul loc care va trebui să dispute barajul de retrogradare, fiind depășită de CS Mioveni.

În cele două meciuri decisive pentru rămânerea în Liga 1, Dinamo poate da peste Unirea Slobozia, echipă care este pregătită de Adrian Mihalcea (45 ani). Cu toate acestea, în eventualitatea unui viitor duel, fostul antrenor și jucător al „câinilor” mărturisește că un club din Liga 1 pornește cu avantaj în fața oricărei echipe din eșalonul secund.

Mihalcea: „O echipă din Liga 2 nu are un buget mai mare de 2 milioane de euro”

„Este posibil și lucrul acesta (n.r. - ca Unirea Slobozia să o întâlnească pe Dinamo în barajul de promovare). Trebuie să recunosc, ritmul de joc și intensitatea Ligii 1 sunt superioare celor din Liga 2. Dar sunt aceste trei echipe, Petrolul, Hermannstadt și Universitatea Cluj, cu loturi foarte bune, cu jucători din Liga 1. Celelalte suntem outsideri.

Nu am jucat foarte multe meciuri la o intensitate mare. De lucrurile acestea mă lovesc și eu în playoff, din 3 in 3 zile jucăm meciuri și avem momente când suntem depășiți. E logic să fie această diferență între Liga 1 și Liga 2, având în vedere bugetele. O echipă din Liga 2 nu cred că are un buget mai mare de 2 milioane de euro”, a declarat Adrian Mihalcea la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.

Următorul meci pentru Dinamo în playout va fi cu CS Mioveni, pe 15 aprilie, de la 20:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Clasament playout