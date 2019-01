Dinamo aduce un fundas crescut de Fiorentina! Jucatorul a ACCEPTAT salariul propus. Cand semneaza

Dinamo a obtinut prima victorie din 2019 din a 3-a incercare. Schimbarile vor continua la echipa.

Rednic mai cauta intariri in aparare. N-are decat doi fundasi centrali de meserie in lot: pustii Ciobotariu si Ricardo Grigore.



Primul pas spre completarea lotului a fost facut. Conform Fanatik, Dinamo s-a inteles cu Lorenzo Gonnelli (25 de ani). Italianul ar fi acceptat deja propunerea salariala facuta de 'caini' si urmeaza sa ajunga in Antalya saptamana viitoare.



Gonnelli vine de la Livorno, din Serie B, dar e format de Fiorentina. In acest sezon, are numai 6 meciuri ca titular.