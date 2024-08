Dezvăluirea făcută de Denis Alibec după UTA Arad - Farul: ”M-au dorit majoritatea!”

După un start de meci care le-a aparținut constănțenilor, Van Durmen a deschis scorul în minutul 22. Constănțenii au reușit să egaleze abia pe final, când Alibec i-a oferit un assist lui Dican.

Denis Alibec: ”M-au dorit majoritatea cluburilor din România!”

Denis Alibec a recunoscut că este dezamăgit de faptul că Farul Constanța pleacă doar cu un punct de la Arad, deși echipa sa a controlat pe toată durata jocului.

Totodată, Alibec a explicat de ce a decis să revină la Farul, chiar dacă a fost dorit de ”majoritatea cluburilor din România” și a transmis că este cu gândul la echipa națională.

”Trebuie să ne mulțumim cu un punct. De mine nu sunt atât de mulțumit, pentru că am avut acea ocazie când puteam să scap singur cu portarul. Cred că mai am nevoie de timp să fiu în cea mai bună formă. Plecăm cu un punct, chiar dacă am controlat 90 de minute, dar e important că nu am pierdut.

Avem o echipă foarte bună, suntem talentați, dar cred că mai avem nevoie de un impuls, să avem încredere în noi.

Să primești un gol așa din nimic e cel mai frustrant. M-au dorit majoritatea cluburilor din România, dar am spus că o să mă întorc doar la Farul și m-am ținut de promisiune. Aici ești în văzul selecționerului, e important să câștigăm, să facem meciuri bune, doar așa putem ajunge la națională”, a spus Denis Alibec la finalul meciului.

