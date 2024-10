Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 26, cu o execuție superbă, iar scorul final a fost stabilit în minutul 90+3 de Alexandru Musi.

Elias Charalambous: ”E important că am început cu un succes această serie de jocuri grele!”

Elias Charalambous a lăudat prestația echipei sale și a evidențiat golul lui Daniel Bîrligea, fotbalist pe care îl vede la echipa națională. Antrenorul roș-albaștrilor a vorbit și despre jocul care o așteaptă pe FCSB în compania celor de la Rangers.

Charalambous spune că se așteaptă la o partidă extrem de dificilă pe Ibrox Park, însă este mulțumit că echipa sa a început seria de foc cu o victorie. Pentru roș-albaștri urmează partide dificile cu Rangers (24 octombrie), Rapid (27 octombrie), Dinamo (în Cupă, 30 octombrie), Universitatea Craiova (3 noiembrie), Midtjylland (7 noiembrie) și U Cluj (în weekend-ul 8-11 noiembrie).

”Cred că atitudinea și concentrarea au fost bune. Au urmat indicațiile tactice și la 1-0 am continuat să presăm. A fost un gol frumos pentru Bîrligea. Sunt bucuros pentru atitudinea lui și modul în care a atacat spațiile. A fost un joc colectiv bun. E important că am început cu un succes această serie de jocuri grele. Ne ajută psihologic.

(n.r Probleme antrenor Rangers) Nu știu nimic de problemele antrenorului de la Rangers. Știm că va fi un nivel greu în Europa. Le știm calitatea celor de la Rangers. Avem jocuri la 3 zile și mă bucură că avem lot.

Am vorbit despre selecția lui Bîrligea, dacă va juca bine, va avea oportunitatea să ajungă acolo. Are talent și skill-uri. Cu siguranță va fi colectiv. Știți ca Ngezana a fost out o perioadă. N-am vrut să începem cu el pentru a nu risca. Oricum, avem soluții în defensivă”, a spus Elias Charalambous după meci.

Clasamentul din Superliga României