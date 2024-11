Formația pregătită de Marius Șumudică traversează o perioadă bună, a umilit-o pe Faul Constanța (scor 5-0), a remizat cu FCSB (scor 0-0) și a învins-o pe Hermannstadt (scor 1-0).

Detaliul remarcat de fanii lui Rapid la Marius Șumudică

Rapidiștii au ajuns deja în Giulești și, așa cum se întâmplă de fiecare dată, au fost întâmpinați de suporteri. Primul care a coborât din autocar a fost chiar antrenorul Marius Șumudică, cel care își ținea pe braț geaca norocoasă de Burrberry, în valoare de 1.790 de euro.

Fanii au remarcat acest detaliu imediat și l-au chestionat pe antrenor: ”Șumudică, ți-ai luat geaca aia norocoasă?”.

După meciul cu FCSB, în care fanii roș-albaștrilor l-au acuzat pe antrenor că își cumpără haine din bazar, Șumudică a explicat de unde își achiziționează hainele de lux.

”(n.r. ce faceți dacă vă pierdeți geaca?) Geaca asta? Mai am câteva, stai liniștit, asta e aia norocoasă, mai am câteva și nu e din aia de prin târg de acolo din Istanbul. Am și eu o prestanță și îmi cumpăr. Nici asta nu e de acolo de prin târg (n.r. arată spre hanoracul Givenchy), că îmi spuneau acum suporterii: ’Ai dat zece euro!’. Nu, am și eu, totuși...

Nevastă-mea nu-i de acord, nevastă-mea nu-i de acord, dar eu am pe un băiat căruia îi spun ce să-mi aducă și îmi aduce din Italia. Cred că mai mulți fotbaliști iau de la el. Îmi trimite poze de acolo și îi spun ce să îmi aducă. Nevastă-mea nu prea e de acord cu asta”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.

Mihai Stoica a criticat alegerile vestimentare ale lui Marius Șumudică

După derby-ul FCSB – Rapid, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB critica ținuta antrenorului de la Rapid și spune că, la FCSB, antrenorul nu are voie să fie îmbrăcat altfel decât în treningul de prezentare al clubului.

”Fiecare club are un set de reguli. Eu, la toate cluburile, i-am interzis antrenorului să fie îmbrăcat altfel decât în treningul de prezentare al clubului sau în ținuta de prezentare a clubului. Astea sunt regulile noastre, am văzut și în străinătate, sunt antrenori care se îmbracă cum vor ei”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.