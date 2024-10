Cele două formații și-au dat întâlnire pe stadionul "Farul" din Ovidiu, Constanța, în cadrul etapei cu numărul 12 din SuperLiga României. Partida a început la ora 21:00 și a putut fi vizionată pe site-ul www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.



"Câinii roșii" au deschis scorul rapid, prin Cătălin Cîrjan în minutul 4, când fostul "tunar" nu a avut milă de apărarea echipei dobrogene. Prima repriză avea să fie dominată de formația bucureșteană, dar în zadar, întrucât niciun șut nu a mai străpuns poarta apărată de Buzbuchi



Farul Constanța a început mai bine repriza secundă și a avut chiar o bară trăsnită în minutul 59 prin Andrei Ciobanu. "Marinarii" au scăpat de emoțiile unui alt meci fără puncte scoase doar 13 minute mai târziu, când Narek Grigoryan avea să înscrie. Georgianul a profitat de o greșeală în apărarea dinamoviștilor și l-a "taxat" pe Golubovic.



Denis Alibec a "explodat" după remiza cu Dinamo: "Au fost 3 penalty-uri neacordate!"

La finalul celor 90 minute, Denis Alibec a venit la microfon și nu s-a ferit de cuvinte. Vizibil iritat, vârful constănțenilor s-a declarat nemulțumit de prestația echipei sale din prima repriză. Mai mult, în opinia sa, au fost trei lovituri de la 11 metri care nu au fost acordate pentru formația antrenată de Gică Hagi.



„A fost foarte frustrant! În prima repriză nu au ieșit din jumătatea lor, au avut un singur șut pe poartă și noi 3 penalty-uri clare neacordate. Eu am fost la UEFA înainte de EURO, am participat la ședințe, și s-a spus clar: orice tragere în careu e penalty. Eu asta știu! Dacă am mingea și plec spre poartă, iar adversarul mă trage, e fault. Asta știu!



Nu vreau să comentez prea mult acum, sunt foarte nervos. Am avut și eu o șansă de a marca și trebuia să înscriu. Puneți-vă în locul nostru: nu poți să finalizezi dacă adversarul te trage. Nu știu, ce trebuie să facem ca să fie penalty?



Și meciul de la Buzău a fost o înfrângere foarte grea pentru noi, iar acum, acasă, nu am reușit să câștigăm. Dinamo, zic eu, nu a existat pe teren! Trebuie să ne revenim, să ne punem jocul în practică. Ce să zic, succes colegilor. Sunt obișnuit cu acest program, dar acum trebuie să mă calmez puțin, să fiu concentrat și să încerc să joc cât mai bine.”, a spus Denis Alibec, după meci.



În urma acestui rezultat, "câinii" roșii se poziționează pe poziția a treia în prima ligă a fotbalului românesc, cu 18 puncte în 12 etape. Cu un golaveraj de +6, pe formația din Ștefan cel Mare o așteaptă acum un derby electrizant cu campioana en-titre, FCSB.



Cele două formații se vor duela pe stadionul "Arcul de Triumf" duminică, 20 octombrie, de la ora 21:00. Partida va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

Pe campioana de acum doi ani, Farul Constanța, o așteaptă un meci greu cu Rapid București, pe stadionul din Giulești, luni, 21 octombrie, de la ora 21:00.



"Marinarii" se poziționează pe poziția #12 în campionat, cu 13 puncte după 12 meciuri jucate.