Denis Alibec a avut un mesaj pentru Constantin Budescu înaintea duelului direct din campionat

Farul Constanța s-a impus prin două penalty-uri transformate de Denis Alibec (12, 51). Primul a fost acordat de arbitrajul video după un fault al portarului Roland Niczuly la Rivaldinho, după ce brazilianul trimisese mingea în bară.

A doua lovitură de pedeapsă a fost dictată după un fault al lui Niczuly la Narek Grigorian. Armeanul a executat penalty-ul, dar a ratat, însă lovitura s-a repetat, după ce Niczuly nu a ţinut măcar un picior pe linia porţii. Golul de onoare al covăsnenilor a fost înscris de Marius Coman (90+2).

Fiecare echipă a avut câte un jucător eliminat, pe Mihai Bălaşa (Farul, 30), respectiv Omar El Sawy (Sepsi OSK, 76).

Ce a declarat Denis Alibec după victoria cu Sepsi OSK

Marcatorul celor două goluri ale constănțenilor a vorbit despre succesul obținut, dar și despre duelul din etapa viitoare, cu Gloria Buzău, unde joacă Denis Alibec.

"A vrut şi el să marcheze (n.r. Grigoryan) şi l-am lăsat să dea, dacă n-a marcat, am luat eu mingea. Un meci extraordinar de greu, cred că a fost cel mai greu de anul acesta, am rămas în 10 oameni de foarte devreme, s-a văzut lucrul acesta, am luptat, am muncit foarte mult şi cred că rezultatul este foarte meritat.

Am luat mingea cu genunchiul şi el a dat mâna în minge şi clar este roşu, era ultimul apărător. Am avut mai multă determinare şi mai multă atitudine, asta a făcut diferenţa.

Eu cred că arătăm mult mai bine, fizic, chiar dacă mai avem multe de pus la punct, încă suntem într-o situaţie foarte grea, uşor-uşor sperăm să ieşim din zona aceea şi să fim pe un loc de play-off.

Cu siguranţă trebuie să mergem să câştigăm, dar trebuie să jucăm mult mai bine, jucăm în deplasare, Buzăul are jucători cu experienţă şi cu foarte mare calitate.

Să sperăm că nu va da totul pe teren şi să o lase puţin mai moale, este un jucător extraordinar. (n.r. mesajul pentru Budescu) Să rămână la Ploieşti, să nu mai vină la Buzău", a declarat atacantul.