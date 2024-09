La finalul celor 90 minute, atacantul venit la microfon și a menționat că echipa nu a creat ocazii și a fost surprinsă de apărarea solidă a adversarilor. Vârful a explicat că, dacă echipa nu își îmbunătățește jocul, riscă să se lupte pentru evitarea retrogradării în acest sezon.



”A fost un meci foarte slab făcut de noi. Nu cred că meritam mai mult în această seară, nu am avut ocazii, n-am creat nimic și trebuie să ne pună pe gânduri meciul acesta. Cred că am intrat în jocul lor, s-au apărat foarte jos. Cel puțin în a doua repriză am jucat cu mingi lungi. Au stat bine defensiv.

Știam că așa o să joace, o să aștepte pe contraatac. Așa au marcat și golul. Nu am fost atenți, iar asta ne-a costat. Trebuie să dăm mai mult pe teren, astfel ne batem la retrogradare”, a spus Alibec, după meci.



Denis Alibec, reverență în fața lui Constantin Budescu: "Încă se mișcă bine"



Alibec a vorbit și despre plăcerea de a juca din nou alături de prietenul său Constantin Budescu, afirmând că Budescu "încă se mișcă bine" și i-a urat sănătate.



”Mă bucur că am jucat încă o dată alături de el în teren. Încă se mișcă bine, sper să fie sănătos”, i-a transmis Alibec lui Budescu.



Farul, pe locul 11 în campionat



Farul Constanța se află pe locul 11 în clasamentul SuperLiga, cu 12 puncte după 11 meciuri, la doar un punct distanță de locurile 12 și 13, ocupate de Sepsi OSK și Unirea Slobozia.



Pentru "marinari" acum urmează un meci greu pe teren propriu, împotriva celor de la Dinamo București.



Cele două formații își vor da întâlnire pe stadionul din Ovidiu, Constanța, în cadrul etapei a 12-a din cadrul Superligii României. Meciul va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro, nu mai devreme de ora 21:00, vineri, 4 octombrie.