Unicul gol al partidei a fost reușit de Alexandru Dobre (18), din pasa lui Claudiu Micovschi, la capătul unui contraatac. Universitatea Craiova și-a creat mai mulge ocazii clare de gol, dar a fost lipsită la finalizare.

În minutul 10, Jakub Hromada și Jovo Lukic s-au ciocnit la un duel pentru minge, iar rapidistul a fost nevoit să părăsească terenul pe targă, cu guler cervical.

Universitatea Craiova venea după patru meciuri consecutive fără înfrângere, două victorii și două egaluri. Rapid are trei victorii și un egal în ultimele patru etape.

Ce a declarat Denis Ciobotariu după Rapid - Universitatea Craiova 1-0

Tranferat de câteva zile în Giulești, apărătorul a vorbit despre experiența pe care a trăit-o în meciul cu Universitatea Craiova, având un mesaj și pentru cei de la Sepsi OSK.

"Mă bucur foarte mult că am câştigat. Au fost nişte probleme, nu m-am antrenat, au fost nişte săptămâni grele pentru mine şi fizic şi psihic. Sunt mereu pregătit, am demonstrat-o, sper să o fac şi de acum încolo.

(n.r. despre titularizare) Da, am aflat în ziua meciului cum află toată lumea, am venit pregătit mental în primul rând şi cred că este cel mai important. Important este să intrăm în play-off, ne dorim foarte mult acest lucru.

Mă aşteptam să fie ceva de genul ăsta, mi-a fost dor de o atmosferă de genul ăsta, mă bucur că i-am avut în spate pe aceşti suporteri minunaţi, dacă te apuci de fotbal şi nu ai puţină presiune, de apuci degeaba.

Este un grup foarte unit, pe foarte mulţi îi şi ştiam, acum suntem colegi şi există un spirit de echipă aparte aici.

Am încheiat-o ok, vreau să le şi mulţumesc pe această cale, am făcut nişte meciuri senzaţionale în Europa şi le doresc multă baftă", a spus jucătorul, la Digi Sport.