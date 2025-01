Fundașul a fost anunțat oficial de giuleșteni, chiar dacă va încheia sezonul la Sepsi OSK. După ce a spus că Rapid i-a oferit ”cel mai bun contract din viața lui”, Ciobotariu Jr. a dezvăluit că a primit și o ofertă din partea celor de la Dinamo.



Denis Ciobotariu a decis să refuze oferta venită din partea echipei la care a făcut junioratul, fiind atras de proiectul celor de la Rapid.



Acesta este convins că Rapid se va bate ”an de an” la titlu în următoarea perioadă și lasă de înțeles că în Giulești ar avea șanse mai mari să câștige trofee.



„Da, au mai fost și alte oferte, au fost și din Superliga și din afară, dar am ales Rapidul, mi s-a părut cea mai bună variantă și mi se pare că m-au dorit cel mai mult.



Denis Ciobotariu a dezvăluit de ce a refuzat Dinamo pentru Rapid



Una dintre oferte a fost de la Dinamo, ei chiar au declarat public că îmi vor face o ofertă și într-adevăr a fost OK pentru mine, dar oferta Rapidului a fost de nerefuzat.



Nu știu ce a făcut diferența, au fost mai mulți factori, la Rapid m-a vrut absolut toată lumea, am vorbit și cu cei din conducere, și cu cei din staff, și cu jucătorii. Cunosc foarte multe persoane acolo, plus partea financiară.



Nu m-a dezamăgit nimic și la Dinamo, au fost foarte OK cu mine, dar oferta a fost de nerefuzat a Rapidului, pentru că tot proiectul Rapidului … mai ales că domnul Șucu a luat Genoa, sunt pe un trend ascendent, iar în următorii ani se vor bate an de an la titlu, iar eu așa am fost crescut, îmi doresc să câștig cât mai multe trofee, să am un progres cât mai mare în cariera. Așa am crezut eu, că acolo e viitorul meu și acolo voi face un pas în față în cariera mea.



Într-adevăr, nu am trăit momente foarte frumoase la Dinamo, cumva era și de înțeles, în perioada aceea Dinamo începuse să cadă, dar am mai spus, poate mă așteptam să fiu mai menajat, dar atunci nu a fost vorba de asta.



Marea majoritate a suporterilor dinamoviști sunt OK și chiar le mulțumesc dacă m-au dorit înapoi, dar asta a fost alegerea mea”, a spus Ciobotariu, potrivit GSP.ro.



Denis Ciobotariu se află la Sepsi OSK din iulie 2022, iar de atunci a bifat 100 de apariții în echipamentul covăsnenilor, timp în care a înregistrat șase reușite, dar și două pase decisive.



Cotat la 1,2 milioane de euro de site-urile de specialitate, fundașul central a fost jucător de bază la Sepsi în acest sezon, evoluând în toate cele 21 de meciuri disputate de covăsneni în Superliga.