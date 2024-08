Alexi Pitu a rămas liber de contract după ce Girondins de Bordeaux a fost retrogradată în liga a patra din Franța din cauza problemelor financiare uriașe, iar în această vară fotbalistul s-a întors la Farul, unde s-a antrenat alături de elevii lui Gică Hagi.

Gică Hagi, despre Alexi Pitu: ”Nu putem să semnăm jucători doar de dragul de a semna!”

Totuși, Pitu nu a semnat încă un contract cu Farul și, chiar dacă Ciprian Marica declara că fotbalistul are ușile deschise la gruparea constănțeană, Gică Hagi a explicat că există posibilitatea ca Pitu să nu mai aibă loc în lotul constănțenilor.

Hagi a declarat că un alt obstacol ar fi legat de partea financiară, deoarece constănțenii nu își permit să transfere ”câte trei jucători pe post, așa cum face Dan Petrescu” la CFR Cluj.

”Nu știu ce doleanțe are Pitu. Depinde de jucător, jucătorii liberi de contract care au jucat la noi fiecare știe unde vrea să se ducă, ce vrea să facă. Până în momentul de față nu am niciun semnal.

Am văzut că unii de la noi din conducere au zis că poate să vină, dar eu nu știu ce gândește jucătorul, nu știu ce dorește. El e în fotbalul bun și probabil își dorește să rămână afară, așa că nu facem noi lucrurile pentru jucător.

Plus că și noi poate avem poziția ocupată, nu putem să semnăm doar de dragul de a semna și să avem cât mai mulți jucători.

Dacă Farul avea bani mulți, atunci semnam și eu mulți jucători, cum semnează Petrescu, câte trei pe post, dar dacă banii noștri sunt limitați, trebuie să ne rezumăm la cât putem, dacă putem. Și așa am depășit puțin limita”, a spus Gică Hagi la conferința de presă.

Ce a spus Gică Hagi despre meciul cu Hermannstadt

Gică Hagi se așteaptă la un meci extrem de dificil împotriva celor de la Hermannstadt, însă speră că echipa sa își va găsi ritmul și va reuși să păstreze la Constanța cele trei puncte.

”Un meci acasă foarte greu, întâlnim o echipă care întotdeaună e foarte omogenă, face ambele faze foarte bine, un antrenor care a adus stabilitate, întotdeauna am avut meciuri dificile cu ei. Sperăm să fim mai inspirați, să facem lucrurile așa cum trebuie, să îi desfacem și să facem un meci foarte bun în defensivă.

Ne dorim cele trei puncte, pentru că sunt necesare, jucăm acasă. Am trecut peste ce a fost la București, e clar că ne-a durut, am pierdut în ultimele minute, am căutat soluții, sper că jucătorii au înțeles, iar lucrurile vor fi din ce în ce mai bune. E nevoie să facem un meci cum am făcut cu Poli Iași, unde am dominat, unde am înscris și nu am luat nici gol.

Probabil era nevoie de acest tip de antrenament, lucrurile sunt într-o direcție bună, dar avem nevoie să avem continuitate, asta mă interesează cel mai mult, să devenim pragmatici, să facem tot posibilul să câștigăm, să facem puncte, e nevoie de acest lucru”, a spus Hagi.