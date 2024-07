Decizie privind regula U21 în România. "Dați în judecată FRF?" Răspunsul lui Mihai Rotaru + variantă diferită pentru Mitriță

Înaintea meciului cu FC Hermannstadt, Universitatea Craiova a solicitat o derogare de la FRF prin care echipa să nu fie obligată să folosească un jucător U21, așa cum prevede regulamentul. Motivul invocat de olteni? Dorința ca primul 11 să fie același pe care echipa ar fi urmat să îl folosească și în preliminariile Conference League, unde nu există o asemenea regulă.

Regula U21 rămâne în Liga 1 și în acest sezon. Rotaru: "O să vedem dacă dăm FRF în judecată"

FRF a respins cererea Universității Craiova, iar Alexandru Mitriță a fost lăsat pe banca de rezerve la meciul cu FC Hermannstadt, locul său fiind luat de Marian Danciu, jucător U21.

După meci, Mihai Rotaru a prezentat concluziile discuției cu FRF. Forul condus de Răzvan Burleanu a transmis că este imposibil ca regula U21 să fie eliminată în acest sezon și că nu va oferi vreo derogare cluburilor participante în cupele europene.

Întrebat dacă va da FRF în judecată pentru regula abuzivă, așa cum o consideră Universitatea Craiova, Mihai Rotaru a spus că își "rezervă dreptul de a acționa în orice fel".

"Concluzia este că anul acesta nu se poate lua o decizie. Concluzia este că ne vom așeza încă o dată la masă, să găsim cea mai bună soluție astfel încât jucătorii U21 să fie crescuți cu responsabilitate și promovați. Noi nu suntem împotriva folosirii jucătorilor U21. Anul trecut am avut 4-5 titulari în majoritatea meciurilor, Screciu, Baiaram, Danciu, Ișfan, Cîmpanu.

Una dintre soluții este să impulsionăm financiar folosirea jucătorului U21. Trebuie să vedem ce surse de bani poate să atragă FRF. Principalele beneficiare ale regulii U21 sunt loturile echipelor naționale, de la U17, U19, până la naționala mare.

Noi am cerut această excepție pentru că fiecare club este îndreptățit să folosească orice pârghie pentru a face performanță. Noi, FCSB, CFR avem un avantaj dacă în meciurile anterioare cupelor europene putem să folosim o echipă pe care să o rodăm și atunci de ce să pierdem acest avantaj?

Modul în care ne apărăm este bucătăria noastră. Noi vrem să facem parteneriatul de dialog să înțeleagă anumite efecte. Ei ne-au răspuns, e dreptul lor. O să vedem dacă îi dăm în judecată. Noi ne rezervăm dreptul de a acționa în orice fel. Sunt niște decizii pe care le vom lua în perioada următoare", a spus Mihai Rotaru, la Digisport.

De ce a lipsit Mitriță? Gâlcă spune că nu e 100% fizic, Rotaru vorbește de considerente tactice

Pe lângă subiectul referitor la regula U21, rămâne întrebarea legată de absența lui Alexandru Mitriță din primul 11. Jucătorul a negat un conflict cu Costel Gâlcă, așa cum s-a scris în presă, antrenorul a invocat anumite probleme fizice ale jucătorului, în timp ce Mihai Rotaru vorbește despre "considerente tactice".

"Nu a fost un conflict. Dacă ar fi fost un conflict în vestiar, orice jucător ar fi lăsat în afara lotului, nu pe bancă.

Referitor la regula U21, am avut o discuție cu responsabilii de la Federație acum câteva zile. A fost o discuție și o dispută la nivel de idei. Noi am semnalat o serie de efecte negative pe care regula U21 le generează. Unul dintre ele: antrenorul pune cel mai bun U21 pe care îl are la dispoziție în urma antrenamentelor și evaluărilor. Fotbalul din România începe cu regula U21, asta e realitatea. Cel mai bun U21 în ultima săptămână s-a prezentat Danciu. Danciu e un jucător de atac. Trebuia să-l scoată fie pe Ivan, fie pe Paradela, fie pe Mitriță. Din considerente tactice, s-a ales Mitriță.

Costel Gâlcă nu a spus despre intensitate, ci despre jucători care au făcut sau nu antrenamente. La ultimul joc amical din cantonamentul din Austria, Mitriță a ieșit accidentat. A avut o contuzie foarte puternică la șold. Automat a pierdut meciurile de pregătire și a pierdut inclusiv o parte din antrenamente. Repet, deciziile tehnico-tactice le ia Costel Gâlcă", a mai spus Rotaru.

Conflict între Alex Mitriță și Costel Gâlcă? Ce susțin cei doi

La interviul de după meci, antrenorul a invocat anumite probleme fizice pe care starul echipei le-ar fi avut.

"V-am mai spus și la începutul meciului. Sunt jucători care trebuiau să fie titulari, n-au făcut toate antrenamentele în pregătire și atunci nu sunt 100% fizic, așa că n-am nimic de comentat", a spus Costel Gâlcă, când a fost întrebat despre absența lui Mitriță din primul 11.

Întrebat dacă e greu de gestionat vestiarul la Craiova, Gâlcă a răspuns: "E bine ca jucătorii să aibă personalitate și să și-o arate în teren. În vestiar, eu sunt ăla cu personalitate".

Mitriță a fost mult mai direct la interviu și a transmis ferm că nu există niciun conflict între el și Costel Gâlcă.

"Mitriță n-are voie să fie rezervă? Eu cred că orice jucător poate să fie rezervă. Atât timp cât sunt cu sufletul la această echipă, această echipă este o familie, un grup unit, nu cred că se pune problema ca Mitriță, dacă nu joacă titular, să fie ceva. Mi s-a pus eticheta de bad boy și nu cred că e corect. Nu a fost niciun fel de conflict. Mitriță poate să fie rezervă atât timp cât dă totul pentru echipa asta. Nu, absolut niciun fel de conflict între mine și antrenor", a spus Mitriță.