Decizia luată de Marius Șumudică după ce nu a primit nicio ofertă din România: "Sunt ca Geoană. Nimeni nu m-a ales!"

Marius Șumudică a declarat public că este gata să meargă la orice echipă din Liga 1 care luptă pentru titlu, garantând că va câștiga campionatul "la pas". După ce a fost refuzat de Rapid și a urmat un conflict între antrenor și conducerea giuleștenilor,a declarat public că este gata să meargă la orice echipă din Liga 1 care luptă pentru titlu, garantând că va câștiga campionatul "la pas".

Decizia luată de Marius Șumudică după ce nu a primit nicio ofertă din România

Universitatea Craiova a schimbat azi antrenorul, însă Oferte pentru Șumudică nu au apărut.a schimbat azi antrenorul, însă alesul lui Mihai Rotaru a fost Laurențiu Reghecampf . Cum celelalte echipe cu pretenții nu par să îl ia în calcul pentru monent, tehnicianul spune că prioritatea sa este acum de a reveni în Arabia Saudită sau Turcia.

Campionul României cu Astra Giurgiu a glumit pe seama faptului că de fiecare dată câștigă în sondajele de pe site-urile sport, însă niciodată nu este ales și de cluburile respective.

"De câte ori e vehiculat numele meu, am mai multe voturi decât Erdogan. N-am văzut în viața mea! La FCSB, dacă se pune problema să meargă Șumudică, câștig detașat. La Rapid, când a fost, am câștigat iar. Nu detașat, dar am câștigat în sondaje. Azi, a fost un sondaj pentru Craiova. Marius Șumudică era cu mult înaintea lui Reghecampf. Din toate trei, nu m-au ales niciunii!

Aștept în străinătate să înceapă campionatul. Am două piste. Una e Arabia Saudită, în care e din ce în ce mai greu, pentru că se duc antrenori cu nume foarte mari și cu bani foarte mulți, dar acolo am lăsat o impresie destul de bună. A doua e Turcia, unde aș putea. În România văd că sunt cam ca domnul Geoană, așa am primit un mesaj acum", a spus Marius Șumudică, la Digisport.

Prima reacție a lui Marius Șumudică după ce nu a fost ales de Universitatea Craiova

În presă s-a vehiculat că una dintre țintele Universității Craiova a fost și Marius Șumudică, însă tehnicianul, liber de contract, spune că nu a fost contactat de nicio persoană din cadrul clubului.

Chiar dacă recunoaște că s-a gândit la varianta de a antrena Universitatea Craiova, Șumudică a dorit să închidă rapid subiectul, având în vedere că nu a fost contactat.

"Nu a fost nimic cu Craiova. Și Craiova e un capitol închis. Nu a vorbit nimeni cu mine, nu am avut nicio discuție. S-a vehiculat în presă numele meu, atât. Eu n-am avut oficial nicio discuție cu absolut nimeni de la Craiova. Am înțeles că au luat decizia de a-l readuce pe Reghecampf. Nu am ce să discut pentru că nu sunt implicat și nu am primit nicio ofertă din partea celor de la Craiova

Probabil că da, în sinea mea mă gândeam, dar dacă nu ești contactat, nu ești dorit, ce să discutăm? N-are rost. Am citit prin ziare că am folosit ca iepure (n.r - de Universitatea Craiova). Am ajuns să mă întorc în țară și, indiferent ce am realizat - că am fost ales antrenorul cel mai bun din Turcia - dar să faci astfel de articole... eu nu m-am ploconit la nimeni acum. Lumea a luat-o ca pe o milogeală, dar asta credeam eu atunci. Am crezut că am șanse să fiu la Rapid, nu s-a putut și am înțeles. Probabil și eu am fost puțin irascibil, dar nu vreau să revin la acel subiect", a mai spus Șumudică.