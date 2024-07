"Decalaj de pregătire". Ce a remarcat Ovidiu Burcă după Universitatea Craiova - UTA Arad 4-2

Gazdele au deschis scorul prin Gjoko Zajkov (35), cu o lovitură de cap, în urma unui corner executat de Alexandru Mitriţă. Arădenii au egalat chiar înainte de pauză, prin Emoh Ezekiel (45), din pasa lui Benjamin van Durmen.

Universitatea a reuşit să se desprindă în repriza secundă, când Luis Paradela (58) a marcat primul gol în Superligă, din pasa lui Ştefan Bană. Ştefan Baraiam a înscris şi el, la scurt timp după intrarea pe teren (73).

UTA Arad a redus din diferenţă prin Alexandru Benga (90+2), iar Alexandru Mitriţă a închis tabela (90+3), după o recuperare a lui Ştefan Baiaram.

Într-o intervenție la Prima Sport, Ovidiu Burcă a vorbit despre evoluția celor două formații, remarcând forma slabă arătată de UTA Arad.

"UTA mi s-a părut o echipă cu un decalaj de pregătire. Încep foarte greu acest campionat, s-au schimbat mulți jucători. Mi s-a părut o echipă lipsit de ritm, total neomogenă. În prima repriză, și Craiova a avut niște probleme. Cu intrarea lui Bancu s-au schimbat lucrurile, a împins jocul spre atac. Universitatea a meritat victoria.

Foarte multe greșeli de ordin tehnic, dar le punem pe seama că e început de campionat. E și foarte cald. Se pot îndrepta", a declarat tehnicianul.

Mircea Rednic pune tunurile pe jucători

La finalul meciului, Mircea Rednic le-a transmis un avertisment jucătorilor săi, spunând despre UTA că nu ar trebui să mai aibă mentalitatea unei echipe care luptă pentru evitarea retrogradării.

"Goluri luate pe greșelile noastre, din faze fixe. Aici e vorba de responsabilitate și nu e prima oară. Reușim să egalăm, echilibrăm jocul, dar pe o degajare de portar luăm golul pe care l-am luat. Vorbesc de golul doi.

Banca a făcut diferența, ceea ce nu e cazul la noi. Noi avem jucători care acum au venit. În afară de Fabry, cei care au intrat n-au reușit să se ridice la nivelul celorlalți. Noi reacționăm mereu după ce luăm gol. La 3-1 am înscris, dar după facem o greșeală impardonabilă. Cu 3-2 era diferit.

Eu mă lupt pentru ei împreună cu conducerea. Le-am creat toate condițiile, am mărit bugetul. Cu mine nu se joacă! Valabil și pentru cei care au venit, și pentru cei care au fost. În unele momente am arătat ca o echipă care știe ce vrea, am stat bine în teren în prima repriză, în afară de golul încasat. Aveau o zi și jumătate liberă, acum nu vor mai avea. Vor avea doar o zi, iar luni la antrenament. Cu mine nu se joacă! Eu știu cât m-am implicat", a declarat Mircea Rednic, după meci.