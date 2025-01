Echipa de la malul mării a încheiat anul 2024 pe poziția a 12-a în sezonul regulat, cu 24 de puncte înregistrate după 21 de etape desfășurate. Cinci victorii, nouă remize și șapte eșecuri au consemnat constănțenii până acum.



”De ce nu ați plecat nicăieri?” Răspunsul lui Gică Hagi, după ce Farul a rămas în țară



Întrebat de ce a preferat ca Farul Constanța să nu se deplaseze pentru un stagiu de pregătire în străinătate, Gică Hagi, antrenorul clubului de la malul mării, a evidențiat că are condiții foarte bune la Ovidiu.



Mai mult, Hagi a remarcat că a reușit să găsească și o echipă pentru un meci amical. E vorba despre formația din Bulgaria, Cherno More, cu care se va înfrunta sâmbătă după-amiază, de la ora 15:00.



”(n.r. De ce nu ați plecat nicăieri?) Pentru că avem condiții foarte bune. Vrem să ne adaptăm la clima care e în România. Am găsit un meci amcial, foarte bun. E o echipă bună, care are valoare.

Și avem condiții! Chiar foarte bine. Rămânem acasă. Așa am făcut în ultimii doi-trei ani și ne-a mers bine”, a spus Gică Hagi la digisport.



Gică Hagi: ”Ianis e deja un fotbalist consacrat!”



”Ianis, în primul rând, a demonstrat încă o dată că iubește fotbalul. Că fotbalul reprezintă foarte mult. S-a dedicat. A trecut peste un pas foarte bun. Peste un examen foarte greu pe care l-a avut în această vară. A mai trecut unul prin accidentarea pe care a suferit-o. El a arătat cât de mult iubește fotbalul și cât de dedicat este. Până la urmă, vine și răsplata. E doar munca lui.



E numai a lui, sprijinit de cine l-a sprijinit, cum a fost Mircea Lucescu. A fost lângă el și l-a chemat la echipa națională fără minute.



Ianis e matur, nu mai e un copil. Vorbim de un jucător consacrat. Are calificări la toate loturile naționale. E consacrat, din punctul meu de vedere, care a reușit. Dar a avut și perioade mai puțin bune, ca orice jucător. Și eu am avut! Inclusiv când am căzut cu Brescia în Serie B. Important e să treci peste aceste lucruri.



(n.r. A ieșit la pauză cu Dundee. A avut ceva?) Nu are nimic deosebit. S-a văzut și pe teren. Nu e o chestiune gravă”, a mai spus Gică Hagi.