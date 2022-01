De ce a ales Budescu să semneze cu FC Voluntari. Primele declarații ale mijlocașului

Mijlocașul a ales să semneze cu gruparea pregătită de Liviu Ciobotariu, unde va evolua cel puțin până la finalul acestui sezon.

Cei de la Sepsi erau foarte încrezători că transferul lui Budescu este ca și făcut. Acesta se înțelesese verbal cu gruparea covăsneană, dar totul a picat. Budescu a preferat să rămână tot în Liga 1 și a semnat cu Voluntariul, care ocupă locul trei în campionat, cu 37 de puncte, la zece puncte distanță de FCSB și la 20 de liderul CFR Cluj.

"Este o echipă foarte bună, se află într-o situație foarte bună. Am și prieteni aici și mi-a fost mult mai ușor să aleg, plus că sunt foarte aproape de casă și pot merge în fiecare zi. Da, am vorbit și cu Gabi Tamaș în toată această perioadă și chiar mă bucur că o să fim din nou colegi.

Vreau să ajut echipa cât pot eu de bine, să practicăm un fotbal bun și să ne îndeplinim obiectivele. Îmi doresc ca echipa să intre în playoff și să câștigăm Cupa României. Deocamdată ne gândim la playoff, după vom vedea ce o să fie. Orice este posibil, chiar și cupele europene.

Sunt foarte multe echipe și o diferență mică pe puncte în lupta la playoff. Eu îmi doresc să vină cât mai multă lume la stadion. O să încercăm să jucăm un fotbal plăcut și totodată să aducem oamenii la stadion prin rezultate.

O să am nevoie de o perioadă de adaptare, dar nu cred că o să fie una lungă, fiindcă nu s-a terminat demult campionatul. Nu cred că o să am nevoie de mult timp pentru a mă adapta", a spus Constantin Budescu.