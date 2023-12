În luna decembrie, David Popovici a participat la Campionatul European de înot în bazin scurt, de la Otopeni. Înotătorul a înregistrat o nouă performanță, după ce a cucerit medalia de bronz în proba de 100 m liber.

David Popovici și-a cumpărat mașină! Cât a costat autovehiculul

Potrivit ProSport, David Popovici a obținut carnetul de conducere și și-a achiziționat un Audi A3, care e estimat, conform sursei anterior menționate, la aproximativ 13 mii de euro.

Asta vine după ce în urmă cu ceva timp, David Popovici declara în cadrul unui podcast că și-a cumpărat un telefon cu butoane, în valoare de 100 de lei: ”Încerc să stau cât mai puțin. Am perioade în care mă satur atât de tare de Instagram și de Facebook, perioade în care le șterg. Mi-am cumpărat recent și un Nokia de 100 de lei, unul cu butoane”, spunea sportivul la Starea Nației.

"E tot ceea ce s-a putut astăzi". Reacția lui David Popovici după bronzul cucerit la Europeanul în bazin scurt

După cursa de 100 m liber de la Campionatul European de înot în bazin scurt, David Popovici a declarat că acest rezultat este cel mai bun pe care l-a putut obţine şi că, în continuare, sportivii care au urcat pe primele două trepte ale podiumului sunt mai buni decât el.

”Au fost multe valuri, dar a fost frumos. E tot ceea ce s-a putut astăzi. În continuare italianul şi francezul sunt mai buni decât mine. Din fericire mai sunt o mulţime de concursuri şi abia aştept să fiu acolo în faţa lor, când va veni vremea.

Sunt bucuros că am reuşit să termin cu o medalie. A fost o provocare foarte bună. Am învăţat să fac faţă mai bine stresului şi oboselii. Le mulţumec organizatorilor, am dormit ca un bebeluş după reuniunea de aseară.

A fost un public foarte bun, pe care mi-l doresc la fiecare competiţie. Trebuie să mă pun cu burta pe carte. Sesiunile o să-mi spună dacă mă descurc sau nu”, a spus David Popovici.