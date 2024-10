”Câinii” au primit vizita roș-albaștrilor în derby-ul etapei cu numărul 13 din sezonul regulat al SuperLigii României pe Arena Națională. La capătul celor 90 de minute, FCSB a obținut toate cele trei puncte.



Darius Olaru exultă după 2-0 cu Dinamo: ”Era și cazul!”



Darius Olaru susține că FCSB a reușit să obțină cele trei puncte datorită experienței. Mai mult, căpitanul campioanei a precizat că se bucură enorm că echipa a reușit să lege victorii consecutive.



”Nu ne gândeam la începutul campionatului că vom fi pe loc de play-off abia acum. Ne bucurăm că am câştigat acest derby. Ştiu cât lucrăm la antrenamente şi era şi cazul să legăm această serie de victorii.



Prin experienţa noastră, am ştiut să suferim când a fost nevoie să suferim şi am ştiu să marcăm la ocaziile pe care le-am avut, pentru că n-am avut prea multe ocazii.



Am avut o lovitură de 2-3 săptămâni, e de la meciul cu PAOK, am căzut şi m-am lovit tot acolo, simt o jenă, aşa că nu am vrut să risc”, a spus Darius Olaru după meci.



Echipele de start



Dinamo: Golubovic - Sivis, K. Boateng, Homawoo, Opruț - Olsen, Gnahore, Cîrjan - Milanov, Selmani, Politic (cpt.)

Rezerve: Al. Roșca - Licsandru, Soro, Abdallah, Peagu, Bani, Patriche, Caragea, Luna, Mărginean, Cr. Costin

Absenți: Bordușanu, Florescu (accidentați)

Antrenor: Zeljko Kopic





FCSB: Târnovanu - V. Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic - Miculescu, Șut, Olaru (cpt.) - Băluță, Bîrligea, Oct. Popescu

Rezerve: A. Vlad - Panțîru, Ștefănescu, Edjouma, D. Popa, Chiricheș, Baeten, Pantea, Musi, Ngezana, Alhassan, Luis Phelipe

Absenți: Lixandru, Fl. Tănase (accidentați)

Antrenor: Elias Charalambous