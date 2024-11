Italianul a acuzat conducerea clubului de trădare și a transmis un mesaj emoționant suporterilor dinamoviști.



Bonetti, care a pregătit de trei ori formația din Ștefan cel Mare, a revenit în 2021 într-un moment extrem de dificil pentru echipă.



"Eu am ajuns când nimeni nu a vrut să o antreneze pe Dinamo. Am făcut-o pentru că am o mare pasiune, am vrut să ajut într-un moment dificil. Mai erau 7 zile până începea campionatul, nu erau jucători, nu făcusem niciun antrenament, nu aveam bani. Am avut un acord să vin și în prima perioadă de transferuri să aduc 3-4 jucători.



Ne-a prins derby-ul cu FCSB, a fost un rezultat slab, dar era o diferență de trei categorii între noi, 1-0 Filip, apoi am luat trei goluri din lovituri libere în doar câteva minute. Pentru conducătorii care gândesc emoțional, a contat foarte mult, nu au reușit să treacă peste rezultat, pentru ei a fost foarte important rezultatul, a contat mai mult decât orice. Pentru mine a fost a nu știu câta trădare.



Nu vreau să dau vina neapărat pe cei din conducerea lui Dinamo. Eu am avut încredere și cred că au vrut să facă bine, dar au fost ignoranți. După aceea am văzut că au venit 30 de jucători, oricum eu i-am lăsat salvați, mai erau 8 etape și erau salvați, dar pentru mine a fost o experiență și le mulțumesc pentru că m-au ajutat să capăt această nouă experiență.



Eu știam despre DDB, ei începuseră drumul, de aceea am și venit să ajut, pentru că mie îmi plac lucrurile adevărate și am văzut cu câtă pasiune au făcut această acțiune. Suporterii lui Dinamo merită Champions League în fiecare an, fără să jignesc alte echipe importante, FCSB, Craiova, CFR.



Au o inimă specială acești suporteri, de aceea am venit ca un nebun și mi-am riscat imaginea, știind înainte la ce mă bag. Le mulțumesc celor care au avut încredere în mine, pentru că, așa cum spuneam, a fost o experiență în plus", a spus Dario Bonetti, potrivit Fanatik.

Kopic, lăudat de Bonetti



Antrenorul italian a lăudat și evoluția echipei în prezent, sub conducerea lui Zeljko Kopic (47 de ani).



"Sunt bucuros pentru că acum le merge bine. Au făcut o alegere foarte bună să îl confirme pe antrenorul Kopic, înseamnă că mentalitatea este acum alta, iar ei nu pot face altceva decât să culeagă roadele.



Sper ca UEFA să schimbe regulamentul și să permită, să vină mai multe echipe din țările mai mici, pentru că numai așa pot crește și ele pe un drum ca ceilalți. Nu mi se pare corect ca a cincea echipă din Italia să meargă direct în grupele Champions League și campioana României să joace meciuri de baraj", a mai spus Bonetti.



În momentul de față, Dinamo ocupă locul cinci în clasamentul Superligii, cu 25 de puncte, cinci mai puține decât liderul Universitatea Cluj.