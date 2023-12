Daniel Oprița îi răspunde lui George Ogăraru: ”Știu ce se vrea. Să plec eu”

Fostul fundaș se ocupă de academia Stelei și a scos în evidență faptul că antrenorul echipei din Ghencea nu promovează prea mulți tineri la prima echipă a clubului.

Replica lui Daniel Oprița, intrat în ultimul an de contract cu Steaua, a venit imediat. Tehnicianul acuză faptul că oficialii din Ghencea își doresc plecarea sa de la echipă.

Oprița a făcut și o promisiune la ultima sa intervenție. Chiar dacă Steaua este acum pe locul șapte, tehnicianul este convins că va reuși să prindă play-off-ul la finalul sezonului regulat.

Daniel Oprița îi răspunde lui George Ogăraru: ”Mă atacă! Clar!”

„Mă atacă! Clar! Dacă ar fi specialiști, ar ști că, atunci când schimbi mulți jucători, e nevoie să faci o schimbare de lot, și să nu apară imediat rezultatele, da? Astea sunt lucruri pe care specialiștii ar trebui să le știe.

Eu, până acum, mi-am făcut treaba. M-am bătut la promovare, am promovat echipa. Unde am găsit-o și am dus-o. Chiar în prima ligă am dus-o. În fiecare an, am fost acolo.

Și o să prind play-off-ul și sezonul ăsta. Sunt multe echipe care nu promovează așa juniorii. Nu bagă nimeni șapte juniori în teren. Cele care bagă probabil sunt pe ultimele locuri. Sunt la retrogradare. Cam asta e diferența.

Am evaluat fiecare jucător, am jucat și meciuri amicale. Acei jucători, Raicu și Matei, sunt de doi ani, de aproximativ doi ani se antrenează cu mine. Matei e produs la Dinamo, nu e al academiei. Și Raicu e venit, nu sunt crescuți de la 6 ani aici la noi.

Eu vreau la nivel de club, de conducere, să se discute și să vedem cum fac sau cum gândesc cei din conducere. Cum trebuie să se termine lucrurile astea. Că nu sunt normale.

Eu știu ce se vrea, da? Să plec eu și să joace cu juniori, să conducă clubul. Mă ambiționează și mai mult. Asta e greșeala (n.r. râde). Eu chiar aș fi vrut să plec, dar parcă mă ambiționează mai mult”, a spus Oprița, pentru iAMSport.ro.

CV-ul lui Daniel Oprița. A promovat cu Steaua în Superligă, dar a rămas în Liga 2

Daniel Oprița le-a mai pregătit în cariera sa pe Metalul Reșița, Juventus București, FC Voluntari și CS Mioveni. În 2019 a devenit antrenorul Stelei în Liga 4, după ce ”militarii” au ratat promovarea în eșalonul superior de două ori cu Marius Lăcătuș pe bancă.

Tehnicianul a reușit promovarea încă din primul sezon în Liga 3, iar apoi a ”urcat” imediat și în Liga 2, unde a prins un loc de baraj din primul an. Evident, nu a avut ocazia să joace cu o echipă din Liga 1, din cauza formei de organizare a clubului.

Steaua a încheiat sezonul precedent pe locul doi, care asigură promovarea directă în Liga 1, dar trupa din Ghencea a rămas în Liga 2.