Tehnicianul campioanei României a arătat cu degetul și spre arbitrii partidei, pe care i-a acuzat că nu i-au acordat CFR-ului o lovitură de la 11 metri, decizie ce a influențat decisiv rezultatul final.



Petrescu i-a asigurat pe fani că staff-ul tehnic va analiza în detaliu evoluția echipei și va lua măsurile necesare pentru a îmbunătăți calitatea jocului pe viitor.



"A fost un meci greu. Micile detalii fac diferența. Prima repriză echilibrată, am marcat un gol, a avut și Botoșaniul câteva ocazii, am intrat cu 1-0 la pauză, am intrat foarte rău repriza a doua, n-am înțeles de ce. Ne-am retras foarte mult, am cedat inițiativa și asta nu mi-a plăcut.



Nu înțeleg, poate schimbarea asta, din Spania ne-am întors în România... La 1-0 am avut șanse, chiar dacă ei au dominat. Cheia a fost la penalty-ul neacordat. A fost clar, n-ai voie să nu-l vezi la VAR și să-l chemi pe arbitru. Dacă era penalty la acea fază în loc de corner...

Petrescu, supărat după egalul cu Botoșani



Pe contraatac au marcat golul de 1-1. Nu au nicio scuză cei de la VAR. Dacă noi am fi primit două penalty-uri ca cele de ieri, cred că era un scandal pentru doi ani. Mi se pare ciudat că arbitrii fac asemenea greșeli cu VAR. Mingea intra în poartă.



Dacă nici așa nu e henț, atunci când mai e? Eu am văzut din prima, m-am gândit că nu o să dea. Vedem (n.r.- dacă CFR va mai face transferuri), ne gândim săptămâna asta. Stabilim cu cei din club. E clar că toată lumea își dorește mereu jucători, dar nu asta a fost problema astăzi. Vom da totul (n.r.- pentru a câștiga campionatul)", a spus Dan Petrescu la finalul meciului.



CFR are o singură victorie în ultimele patru etape, două egaluri şi un eşec. FC Botoşani a ajuns la şase meciuri consecutive în campionat fără victorie, trei egaluri şi trei eşecuri.