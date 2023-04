FCSB se va duela cu CFR Cluj duminică, de la ora 21:00. Chiar dacă nu e decisiv, partida dintre cele două formații rămâne cât se poate de importantă pentru lupta la titlu. Momentan, Farul e lider în campionat.

Dan Petrescu l-a dat pe spate pe noul antrenor de la FCSB: „Respect!”

Elias Charalambous a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului cu campioana en-titre și a evidențiat faptul că Dan Petrescu e un nume cu greutate pentru fotbalul românesc. Mai mult, tehnicianul cipriot a precizat cât de mult îl respectă pe rivalul său din Superligă.

„E un nume mare. E un antrenor bun și îl respect mult. E un antrenor foarte bun. Am analizat echipa. E dificilă, sunt bine în defensivă. Am respect mare pentru domnul Petrescu. Fiecare are filozofia sa. Sigur, fiecare antrenor vede într-un fel jocul. Nu știu exact cum Dan Petrescu vede jocul. E foarte defensiv. Dar, pentru că a câștigat ce a câștigat, o duce bine și în atac”, a spus Elias Charalambous.

Primul meci direct din play-off dintre FCSB și CFR Cluj va avea loc duminică, 9 aprilie, de la ora 21:00 (Meciul va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro!). Ultima confruntare dintre cele două grupări a avut loc în sezonul regulat, când „roș-albaștrii” au învins în Gruia, scor 1-0, la începutul lunii februarie, în etapa cu numărul 24.

Cum arată play-off-ul din Superligă