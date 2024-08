Dan Petrescu, din nou nemulțumit: ”E cea mai grea situație de când sunt la CFR Cluj!”

Ardelenii au avut un start de sezon sub așteptări, asta și în contextul în care echipa lui Dan Petrescu este încă angrenată în preliminariile pentru cupele europene.

Dan Petrescu: ”Pentru mine este cea mai grea situație de când sunt la CFR Cluj!”

Ardelenii au câștigat turul cu Pafos, scor 1-0, și sunt cu un pas în faza principală a Conference League.

Totuși, antrenorul este îngrijorat din cauza locului din clasament și spune că nu s-a mai confruntat cu o asemenea situație în trecut la CFR Cluj. Dan Petrescu este nemulțumit de faptul că ardelenii au renunțat la jucători importanți după startul sezonului și crede că jucătorii care au ajuns la echipă nu s-au adaptat încă.

”E clar că venirea lui Ciobi la echipă a adus un plus, din trei meciuri au câștigat două, e organizată, foarte buni pe contraatac, foarte buni la fazele fixe, foarte dinamici, au soluții pe toate posturile, sunt fresh, odihniți, în comparație cu noi, unde sunt jucători în primul 11 cu o anumită vârstă. Nu e ușor să joci la două zile jumate pe această căldură.

Va fi greu să fac primul 11 și niște schimbări care să aducă ceva în plus. Avem ceva probleme de lot cu accidentări, sunt puțin îngrijorat, supărat, sunt convins că următoarele trei meciuri sunt vitale pentru clubul nostru.

Nu aș vrea să spun ce jucători nu vor evolua. Nu știu dacă jucătorii înțeleg acest lucru, mai ales cei care nu prea joacă în Europa. Sper să înțeleagă și să aibă valoarea necesară să câștige acest meci capital pentru noi dacă vrem să fim între primele echipe la finalul sezonului. Va fi foarte greu, am jucat multe meciuri acasă, vor veni meciuri în deplasare. Sperăm la o calificare în grupe.

Mă preocupă foarte mult situația din clasament, în momentul de față nu suntem bine, sper că toți jucătorii înțeleg. Sunt foarte mulți jucători noi, e posibil ca unii din ei să debuteze la meciul ăsta fără să fi făcut un antrenament sau două cu noi. Asta a fost situația anul acesta.

Pentru mine e cea mai grea situație de când sunt la CFR. Așa de mulți jucători noi nu am avut niciodată să nu am timp să îi cunosc. E posibil orice. Dacă mai pleacă jucători așa cum am citit prin ziare, e normal să vină jucători noi. E primul an când se întâmplă să plece atât de mulți jucători valoroși în timpul campionatului, în timpul meciurilor din cupele europene. Asta e situația, trebuie să mă adaptez, dar eu sunt îngrijorat pentru că țin foarte mult la acest club și sper să avem rezultate.

Nu este treaba mea dacă vor mai veni jucători, treaba mea este să antrenez. Nu am altă funcție la echipă, decât să antrenez”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă.