Dan Petrescu a răbufnit după Rapid - CFR Cluj: "Nu înțeleg! 3-1 și am jucat doar noi". Jucătorii și arbitrul, luați la țintă

Rapid a făcut 2-0 după doar 12 minute. Marko Dugandzic a transformat un penalty, iar Mattias Kait a majorat avansul la trei minute distanță. CFR Cluj a egalat repede, prin Christopher Braun, Dugandzic a făcut 3-1 chiar înainte de pauză, iar tabela a rămas nemodificată în repriza secundă.

Dan Petrescu a răbufnit după Rapid - CFR Cluj:

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, spune că rezultatul din Giulești a fost nemeritat. Tehnicianul contestă penalty-ul primit de giuleșteni în startul meciului, își critică fundașii, îl laudă pe tânărul Alin Fică și anunță că nu vrea să demisioneze.

"Suntem foarte supărați. Am început mecul de la 0-2. Un penalty ușor acordat. Normal, e a treia oară! Golul doi, un șut de la distanță. După care, a fost o singură echipă pe teren. Am dat gol, au fost trei ocazii rarisime. Nu înțelegeam cum la pauză era 3-1 când am jucat doar noi. Așa e fotbalul, în viața oricărei echipe se întâmplă. Toată lumea a greșit, dar apărarea a fost de 'Cascadorii râsului'. De trei ori a ajuns la poartă Rapid și am luat 3 goluri. Se vede lipsa celor trei, eu știam că așa va fi fără cei trei căpitani. Am făcut schimbări ca să fac schimbări, dar nu aveam ce trebuie ca să aducem meciul unde voiam eu. E o periadă grea, dar scorul nu arată...

Eu nu l-am pierdut pe Dugandzic, nu eu l-am dat, dar așa a fost să fie. Eu nu am vrut să plece. Ai nevoie de atac, nu de jucători de atac. Bordeianu și Hoban pot juca la mijloc. Când ești condus cu 3-1, vrei ceva atacanți, extreme.

Ce mă bucură este jocul excelent al lui Fică. A fost cel mai bun jucător al nostru. Nu mă așteptam să joace așa bine. Un meci cu așa intensitate și așa greu... el e un câștig pentru echipă. Merită, s-a antrenat bine tot timpul, joacă în stânga, dreapta, la mijloc și e câștigul nostru cel mai mare.

Moral l-a termint acea chestie (n.r - pe Emmanuel Yeboah, transferul ratat la Slavia Praga). Semnase practic cu ei, iar accidentare sau ce au zis ei l-a făcut să nu mai fie el. Nu e 100% moral, deși fizic arată bine.

În momentul de față, suntem pe locul 3, asta e ralitatea. Cei de pe primele două locuri au prima șansă. Eu nu o să cedez. Voi încerca. Dacă jucătorii vor ceda, nu am ce să fac, dar eu voi da tot ce am mai bun cât se mai pote matematic. Vă spun 100% că eu nu cedez.

O singură victorie în play-off, prea puțin. Acum e la cald, n-re rost să vorbim. Dacă ai rezultate, rămâi, dacă nu nu. șteptăm finalul și atuci se va lua o decizie. Eu mai am contract un an, nu pot pleca de capul meu.

Nu e dezastru dacă ratăm Europa, sunt altele. Ăsta nu e dezastru. Despre situația financiară nu pot vorbi eu, dar în fotbal nu există dezastre", a spus Dan Petrescu.

Clasament Liga 1 după 6 etape din play-off