Dan Nistor, MVP și accidentat! "Dinozaurul" are cifre impresionante: "Parcă suntem la a doua tinerețe!"

Nistor, accidentat, a început meciul de pe banca de rezerve, însă în ciuda problemelor medicale a fost introdus la pauză de Ioan Ovidiu Sabău. Cel poreclit "Dinozaurul" și-a făcut imediat simțită prezența cu un assist splendid la golul decisiv marcat de Daniel Popa, în minutul 79.

Dan Nistor, MVP și accidentat! "Dinozaurul" are cifre impresionante

Dan Nistor își continuă astfel sezonul de vis. Mijlocașul în vârstă de 35 de ani are 10 goluri marcate și 9 pase decisive în cele 24 de meciuri disputate în toate competițiile.

"Suntem foarte bucuroși că am obținut cele trei puncte. Cred că am spălat din rușinea ultimelor două partide. Nu prea am avut sărbători fericite. Sper că încet, încet vom deveni echipa aia pe care și-o dorește toată lumea. Avem multe probleme de lot, eu accidentat, Vătăjelu accidentat, dar ne bucurăm că reintrăm și ajutăm echipa. Cel mai important e că am câștigat azi.

Performanțele reușite mă onorează, dar mă și motivează. Mă fac să fiu mai responsabil. D-aia sunt plătit, pentru a ajuta echipa și a da tot.

N-a fost un meci deloc ușor, o echipă care joacă fotbal, mult mai rodată decât noi. S-a văzut acest lucru, dar ne bucurăm foarte mult că am câștigat. E greu să stai pe bancă, dar mă bucur că am intrat și sper ca la meciul următor să fiu 100%.

(n.r - despre veteranii din lotul lui U Cluj) Parcă suntem la a doua tinerețe! Ne bucurăm mult că ne ajutăm echipa", a spus Dan Nistor, după meci.

Grație victoriei de astăzi, Universitatea Cluj a urcat pe loc de play-off, 6, cu 32 de puncte. În runda următoare, echipa lui Ioan Ovidiu Sabău va juca pe terenul Politehnicii Iași.