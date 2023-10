Meciul dintre formația dirijată de Andrea Mandorlini și echipa pregătită de Liviu Ciobotariu contează pentru a cincea etapă. Restanța se va disputa pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.

Cu ce probleme de lot se confruntă Andrea Mandorlini: "De trei zile nu se antrenează cu noi"

Andrea Mandorlini a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului și a subliniat că Mario Camora, Ermal Krasniqi și Cristi Manea vor fi indisponibili pentru partidă.

De asemenea, antrenorul CFR-ului a evidențiat că e important ca în pauza internațională jucătorii să fie deja recuperați

Ultima confruntare dintre CFR Cluj și Sepsi OSK s-a petrecut în mai 2023, când ardelenii s-au impus cu 2-1 la Sfântu Gheorghe, la o lună după ce covăsnenii câștigau cu 3-0 în Cupa României.

„În meciul precedent am avut momente bune, dar în altele nu am avut forță. Așa se întâmplă când sunt multe meciuri. Noi trebuie să muncim mult să arătăm bine. Treaba principală e să recuperezi jucătorii. Consider că în unele momente am arătat bine și am reușit să ne creăm ocazii de gol.

Am schimbat multe. Și mâine vor fi multe schimbări. Au apărut probleme fizice. Trebuie să vedem dacă îi vom recupera. Unul dintre ei e Camora. Manea încă nu e disponibil. Mai e și Krasniqi. Noi avem nevoie de toți jucătorii. La toate meciurile trebuie să arătăm bine.

Mario a făcut un RMN zilele trecute și nu e o problemă foarte serioasă. Dar de trei zile nu se antrenează cu noi. E dificil să-l avem mâine. E important să-l recuperăm”, a spus Andrea Mandorlini la conferința de presă premergătore meciului cu Sepsi OSK.

În campionat, CFR Cluj se află pe locul doi cu 22 de puncte. Echipa pregătită de Andrea Mandorlini a înregistrat șapte victorii, un singur rezultat de egalitate și două înfrângeri.

De cealaltă parte, Sepsi OSK se situează în a doua parte a clasamentului, pe locul nouă, cu 12 puncte. Astfel, trupa lui Liviu Ciobotariu a obținut trei câștiguri, trei remize și trei eșecuri.

Ce arbitru a fost delegat la CFR Cluj - Sepsi OSK

Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat pe craioveanul George Cătălin Căman să fie central la CFR Cluj - Sepsi OSK

Arbitrul va fi ajutat de către asistenții săi: Ciprian Danșa și Adrian Popescu. În camera VAR va asista Viorel Flueran, alături de arbitrul AVAR Daniela Constantinescu. Cătălin Busi va fi arbitru de rezervă, în timp ce sibianul Aron Huzu va fi observatorul.