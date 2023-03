Cu câte puncte intră CS Mioveni în play-out + ce a spus Nicolae Dică

Astfel, argeșenii vor intra în play-out de pe ultimul loc. Cu 22 de puncte în sezonul regulat, echipa lui Nicolae Dică va avea 11 puncte în play-out.

Chiar dacă celelalte echipe care se luptă pentru salvarea de la retrogradare nu au jucat, momentan, în această etapă, Nicolae Dică rămâne încrezător cu privire la obiectivul său: salvarea de la retrogradare.

Nicolae Dică: ”Am plecat cu nouă puncte, am reușit să acumulăm 13”

"E bine că am luat acest punct. Prima repriză a fost echilibrată, noi am avut o ocazie, cei de la Botoșani o ocazie și au marcat acel gol din fază fixă. În repriza a doua, am schimbat sistemul de joc, din 4-3-3 în 4-3-1-2 , și am reușit să punem presiune pe adversar, ne-am creat situații de gol. Consider că rezultatul este echitabil.

Avem o șansă în plus de a ne salva, de a merge la baraj. Am plecat cu 9 puncte, am reușit să acumulăm 13 puncte în 9 etape. Pentru echipa de pe ultimul loc, cred că este un lucru pozitiv. Important este să rămânem uniți, să avem încredere în noi, să avem curaj la fiecare meci și să încercăm să rămânem în prima ligă.

Când am venit, am spus că vom fi o echipă care nu ne predăm. Trebuie să credem în șansa noastră! Situația financiară este bună. Săptămâna viitoare vom primi salariile, ce ni s-a promis. Au fost banii cesionați, totul este în regulă. Unii dintre jucători sunt cu banii la zi, alții au o lună întârziere, dar nu e o mare problemă", a spus Dică.

Nicolae Dică (42 de ani) a preluat CS Mioveni în ianuarie, după perioada de pregătire, și a avut rezultate remarcabile cu ultima clasată. Are trei meciuri câștigate, patru rezultate de egalitate și doar două înfrângeri.

