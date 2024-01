"Cu asemenea lacune, e greu". Daniel Paraschiv, reacție sinceră după înfrângerea cu U Cluj

Sibienii au reuşit să deschidă scorul prin Alessandro Murgia (62), din recentrarea lui Daniel Paraschiv. A fost primul gol al italianului în Superliga României.

U a egalat la scurt timp, prin Alexandru Chipciu (65), cu un şut din interiorul careului, iar golul victoriei a fost marcat de Daniel Popa (77), după o pasă de excepţie furnizată de Dan Nistor.

FC Hermannstadt a obţinut un singur punct în ultimele trei etape. U Cluj venea după două eşecuri consecutive fără gol marcat.

Reacția lui Daniel Paraschiv după înfrângerea cu U Cluj

Jucătorul lui Hermannstadt a declarat că este greu ca echipa să se gândească la play-off, ținând cont de greșelile făcute în meciul cu U Cluj.

"Dacă arătăm asemenea lacune e greu, nu știu dacă ne e la îndemână play-off-ul. Nimeni nu vrea să piardă, mai ales cu o contracandidată. Pierdem puncte, ne îndepărtăm de play-off. Trebuie să fim sinceri cu noi, să vedem unde greșim", a declarat Daniel Paraschiv.

Marius Măldărășanu, dezamăgit de evoluția echipei

"De asta sunt supărat, că am avut 1-0 și plecăm cu tolba goală. Atât timp cât până la primul lor gol am stat foarte bine, înseamnă că am stat bine tactic, dar am fost statici pe atac. A doua repriză a fost mai bună, am dus mingea în treimea lor, dar în fotbal apar greșeli. Ești taxat dacă greșești.

Am marcat tot pe o greșeală, e un scor care îi urcă peste noi. Trebuie să ne pregătim mai bine. Trebuie să fim mai curajoși, să avem încredere. Nu îi înțeleg.

Unii au încredere, au motivație, dar parcă apare tracul în meciurile cu miză. Mai avem 8 meciuri, vedem ce e de făcut. Jucăm cu Botoșani, dar nu contează locul din clasament”, a spus Marius Măldărășanu, la Orange Sport