Cristi Săpunaru, reacție fără echivoc după umilința cu CFR Cluj: "Am fost penibili"

Căpitanul giuleștenilor a avut un discurs direct despre umilința pe care a suferit-o în meciul cu CFR Cluj și a explicat ce trebuie să se întâmple de acum înainte.

"Nu am nicio explicație pentru prima repriză. Singura chestie pe care pot s-o spun, nici el (n.r.- arbitrul) nu a văzut foarte bine... Era aut pentru noi, dar a dat corner și de acolo a început dezastrul. O primă repriză de coșmar, în a doua am încercat să revenim...

Mai era ceva de spus în vestiar (n.r.- la pauză)? Singura chestie pe care le-am spus-o a fost să jucăm fotbal în repriza a doua că ne facem de râs. Ne e rușine de suporteri, de toată lumea. Dacă nu ne schimbăm mentalitatea și nu înțelegem că la fotbal nu e atât de simplu, o să cădem în prostie și o să ne batem pentru locurile 5-6.

Era obligatoriu să câștigăm, mai ales în fața suporterilor. E plin stadionul la fiecare meci, iar noi le oferim zile fripte. Am fost penibili, ce să mai? Trebuia să schimbăm 11 jucători la pauză, să intre alți 11. E de vină Mister pentru prima repriză? Trebuie să realizăm și noi jucătorii că atunci când se schimbă un antrenor în mare proporție e vina noastră.

Sunt prea supărat, nu știu... Nu țin minte o repriză ca asta în sezonul acesta. Ce luptă să continuăm? Mai facem calcule? Trebuie să câștigăm următorul meci, să ne prezentăm la meci, nu ca azi", a spus Cristi Săpunaru.

Rapid - CFR Cluj s-a încheiat 1-4

CFR Cluj a făcut o primă repriză perfectă, dovedind pragmatism şi marcând de patru ori, la doar câteva zile după despărţirea de antrenorul Adrian Mutu, în urma umilinţei suferite în sferturile Cupei României, 0-4 cu Corvinul Hunedoara.

Oaspeţii au deschis scorul rapid (4), prin Daniel Bîrligea, după un corner executat de Ciprian Deac. CFR şi-a dublat avantajul la scurt timp (8), prin acelaşi Bîrligea, care a profitat de o ieşire greşită a portarului Marian Aioani, după o lansare a lui Deac.

O gafă a lui Iulian Cristea i-a oferit mingea lui Durel Avounou, iar acesta l-a servit perfect pe Bîrligea (36), care a realizat hat-trick-ul. Ultimul gol al clujenilor a venit după o fază spectaculoasă: Philip Otele şi Deac au combinat în marginea careului, Otele a pătruns şi a centrat pentru Cristian Manea, care a făcut ca scorul să devină 4-0 pentru oaspeţi (45+1).

Rapid a reuşit să pună mai multă presiune în ultimele zece minute şi a marcat golul de onoare, prin Albion Rrahmani (81), după ce Sava a respins mingea şutată de Florent Hasani.

VIDEO | Rapidiștii, trași la răspundere de fani după înfrângerea cu CFR Cluj