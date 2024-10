Cotat la 150.000 de euro de site-urile de specialitate, fundașul central mai are contract cu echipa din Giulești până la finele actualei stagiuni.



Cristi Săpunaru cere un nou contract la Rapid



Motiv pentru care Cristi Săpunaru pune presiune pe conducere să i se prelungească înțelegerea contractuală cu Rapid până în 2026, scrie Fanatik.



Aceeași sursă a indicat însă faptul că cele două părți încă nu au demarat negocierile.



Săpunaru este titular la Rapid de la revenirea lui Marius Șumudică. În scurta perioadă petrecută de Neil Lennon pe banca giuleștenilor, stoperul a lustruit banca de rezerve.



Fundașul a revenit și el la Rapid în 2021, după ce s-a despărțit de Kayserispor. Săpunaru a mai fost legitimat la giuleșteni în perioada 2006-2008, 2010 și 2014-2015.



Reacția lui Cristi Săpunaru după eșecul cu FC Botoșani



Căpitanul giuleștenilor a avut un mesaj direct pentru colegii săi, explicând că este nevoie de o atitudine mult mai dură pe teren pentru a redeveni o echipă agresivă.



"Am dominat prima repriză, a venit acest gol dintr-o deviere. Am încercat, am atacat, dar steril. M-am săturat să se întâmple așa, trebuie să ne mai asumăm și noi, jucătorii. Să ne trezim și să ieșim din această situație.



Nu e doar despre antrenori. Dacă nu ne trezim, să redevenim acea echipă agresivă, să câștigăm orice duel, nu avem nicio șansă. Luăm goluri stupide și nu reușim să marcăm", a declarat Cristi Săpunaru, după meci, la Digi Sport.