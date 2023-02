Cristi Balaj, conflict cu Neluțu Varga la finalul meciului cu Lazio? Ce spune președintele ardelenilor

La finalul meciului de la Roma au apărut informații potrivit cărora patronul Ioan Varga și președintele campioanei CFR Cluj au avut un conflict.

Cristi Balaj a susținut că a fost doar o discuție amicală în care au vorbit despre modul surprinzător în care CFR a primit gol, în minutele de prelungire ale primei reprize.

Balaj: „Am avut un scurt dialog!”

„Eu m-am dus la finalul meciului la domnul Varga și aveam aceeași supărare pentru că simțeam că puteam mai mult. Eram nemulțumit de cum am luat golul și dânsul m-a încurajat mai mult. Să spui că am avut discuții aprinse e total…. îmi vine să folosesc un cuvânt total jenant.

Nu l-am certat pe Varga. Eu m-am dus la el și eram supărat, trist. Am avut un scurt dialog cu domnul Varga, în care și eu simțeam că puteam mai mult, să profităm de faptul că am jucat cu un om în plus și cel mai și cel mai supărat am fost pentru modul în care s-a primit gol, care putea fi ușor evitat.

În acel moment, domnul Varga m-a încurajat pe mine. Că avem șanse în continuare, vine meciul retur, că dacă s-ar fi terminat 0-0 sau 1-0 tot suntem obligați să dăm gol la Cluj și asta trebuie să fie preocuparea noastră”, a spus Balaj, potrivit Fanatik.

Manşa secundă va avea loc la Cluj-Napoca, pe 23 februarie, iar campioana României nu va putea conta pe Yuri şi Boateng, suspendaţi pentru cumul de cartonaşe galbene.

Lazio rămâne neînvinsă acasă în faţa echipelor româneşti, cu două egaluri şi trei victorii, 5-1 cu FCSB (2018), 1-0 cu CFR (2019 şi 2023).