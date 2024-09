Craiova visează frumos! Costel Gâlcă, mesaj apăsat când a fost întrebat despre titlu

Universitatea Craiova a învins-o pe nou-promovata Unirea Slobozia cu scorul de 3-0 (2-0), luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 11-a a Superligii.



Universitatea, care a urcat pe locul al doilea în clasament, venea după patru etape fără victorie, două egaluri şi două eşecuri. Unirea a suferit a treia înfrângere consecutiv

Costel Gâlcă, antrenorul Universității Craiova, și-a lăudat jucătorii și a subliniat contribuția defensivei.

Reacția lui Costel Gâlcă după U Craiova - Unirea Slobozia 3-0

Gâlcă a comunicat explicit faptul că Universitatea Craiova are ca obiectiv titlul în Superliga României.

"În prima repriză am jucat foarte așezat. Am venit cu centrări cum ne-am dorit. Am și marcat două goluri. Cred că în repriza a doua trebuia să deschidem mai bine jocul. Știam că Slobozia se închide foarte bine, aglomerează, jocul s-a complicat puțin.



Nu am luat gol și e un lucru pozitiv pentru noi. Era altceva cu câteva puncte în plus. Era altă încredere, cred că arătat altfel. Am mai spus, producem multe ocazii de gol, dar nu le concretizăm. Importante sunt punctele, să câștigăm.



Le cer suporterilor să susțină jucătorii. Încercăm să câștigam toate punctele în fiecare meci.



(n.r.: - dacă se gândește la titlu). Am spus și în alte dăți, noi trebuie să scoatem la maximum fiecare meci, noi trebuie să ne luptăm pentru titlu, depinde numai de noi, e importantă și susținerea fanilor.



Noi încercăm să-i forțăm (n.r.: - pe jucătorii nou veniți), să-i băgăm înainte de timp, sper să facem progrese", a declarat Costel Gâlcă, la finalul meciului cu Unirea Slobozia, scor 3-0.