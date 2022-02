COVID-19 la FCSB! Doi jucători au fost testați pozitiv și ratează meciul cu FC U Craiova

Vicecampioana are nevoie de o victorie pentru a profita de un nou pas greșit al lui CFR Cluj. Campioana a remizat contra Universității Craiova, scor 1-1, astfel că o victorie al lui FCSB ar reduce diferența dintre prima și a doua clasată la doar șase puncte.

COVID-19 la FCSB!

Meciul nu se anunță unul ușor pentru FCSB, mai ales că echipa este afectată din nou de pandemia de coronavirus. Pe lângă antrenorul Toni Petrea , doi jucători au fost testați pozitiv la începutul acestei săptămâni, anunță Mihai Stoica.

Managerul general de la FCSB nu a dorit să specifice numele jucătorilor depistați cu COVID-19, însă a anunțat că vor ieși din izolare luni, după meciul cu FC U Craiova.

"Avem și noi probleme. Nu joacă Tănase (n.r - suspendat). Toni nu e pe bancă. Bine că n-a plecat Pinti la națională. Avem două cazuri de luni, doi jucători de luni. Dacă CFR spune că nu are niciunul, eu de ce aș spune (n.r - numele jucătorilor)? Avem doi jucători cu COVID, mâine ies. Sau chiar luni.



Toni ratează și intermediara, dar e ok. Are ceva simptome, dar nu cine știe ce. A simțit o durere în gât și a făcut un test. S-a testat și el cu noi luni și a ieșit pozitiv. Acum, problema e că am stat și noi cu el, dar am mai stat și cu Edi", a spus Mihai Stoica, la Telekom Sport.

După meciul cu FC U Craiova, FCSB va juca în deplasare, contra Academicii Clinceni, trei zile mai târziu, miercuri, de la ora 19:55.