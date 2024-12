Oaspeţii au deschis scorul prin Matei Ilie (5), în urma unui corner, iar kosovarul Meriton Korenica (87) a parafat victoria clujenilor, la capătul unui contraatac.

CFR Cluj şi-a luat, astfel, revanşa după meciul tur, câştigat cu 2-0 de Universitatea Craiova. Ardelenii sunt neînvinși în deplasare în acest campionat.

Formația pregătită de Costel Gâlcă era fără înfrângere acasă până la acest meci. CFR e neînvinsă de opt meciuri în Superligă, în care are patru victorii şi patru egaluri.

Supărarea lui Nicușor Bancu după înfrângerea cu CFR Cluj

Căpitanul oltenilor nu s-a ferit de cuvinte la finalul partidei și a explicat care au fost motivele pentru care Universitatea Craiova nu a reușit să învingă.

"O partidă pe care am început-o prost. Aut din poartă și s-a dat corner, la acea fază am luat gol. Am încercat să revenim în meci Nu ne ajută nimeni în atac să marcăm. Aducem mingea până acolo, dar suferim.

Foarte greu. În fiecare an când jucăm cu ei e greu. Cu toții își fac treaba. Ar trebui să învățăm și noi să ne apărăm mai bine, nu doar fundașii. Cu toții am greșit în această seară. Trebuie să dăm mai mult deoarece cu jumătate de măsură nu poți să faci treabă.

Am vorbit să începem bine, să nu luăm gol și fix invers am făcut. De la o fază care era pentru noi am luat gol. Pentru mine s-a intervenit la VAR și mi s-a dat galben, dar pentru acea fază nu s-a putut interveni să dea aut de poartă.

În primă fază nu s-a dat galben, după aceea cei din camera VAR au intervenit și i-au zis că l-am călcat. Nu se tratează corect unele faze. De aceea sunt foarte supărat.

I-am spus ce s-a întâmplat, să aștepte puțin dacă el și tușierul nu au văzut. La unele situații se așteaptă și la altele nu", a declarat jucătorul, la Prima Sport.