Cele două formații și-au dat întâlnire pe stadionul "Ion Oblemenco" din Bănie, în cadrul etapei #15 a Superligii României.



Scorul a fost deschis în minutul 17 de către David Miculescu, servit de Florin Tănase.



Totul părea să meargă strună pentru roș-albaștri, mai ales după ce Vlădoiu avea să vadă cartonașul roșu, lăsându-și echipa în 10 oameni.



În ciuda acestui dezavantaj, echipa lui Costel Gâlcă a găsit puterea de a egala în minutul 62, când Alex Cicâldău avea să înscrie din penalty.



Finalul jocului a fost un adevărat coșmar pentru formația patronată de Gigi Becali, cu două cartonașe roșii primite.

Primul a fost semnat de Baba Alhassan în minutul 90+9, urmat de Joyskim Dawa, câteva secunde după, pentru proteste.



Costel Gâlcă: "Patronul nu mi-a spus nimic de așa ceva"



La finalul celor 90 minute, Costel Gâlcă, antrenorul craiovenilor, a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații.



Tehnicianul în vârstă de 52 de ani și-a felicitat jucătorii pentru atitudine, a analizat meciul, dar cel mai important, a vorbit despre zvonurile ce-l dădeau ca și plecat de la club.



Gâlcă a confirmat că patronul Mihai Rotaru nu i-a comunicat asta momentan și că lumea va afla odată ce se va întâmpla.



„Sincer, mă așteptam ca în prima repriză să putem înscrie, cu atitudinea cu care am început, dar parcă au fost momente în care am fost temători, prea temători. Golul l-am primit dintr-o greșeală a noastră, dar apoi am construit mai mult, iar a doua repriză a fost foarte bună.



Nu mai aveam nimic de pierdut și, atunci, ne-am coordonat mult mai bine. Am primit între linii, chiar dacă am jucat cu un om mai puțin, am reușit să creăm ocazii de gol. Dar, v-am spus și înainte, suntem datori; ne creăm ocazii, dar nu reușim să marcăm.



Și în prima repriză am avut câteva construcții bune, dar, comparativ, a doua repriză a fost mai bună, și atitudinea a fost mai bună din partea tuturor. Am rămas cu trei fundași, a urcat Bancu pe partea stângă, am fixat puțin fundașii lor și, de aici, ne-am coordonat foarte bine și am ajuns și în fața porții.



E foarte greu să joci cu un om mai puțin, să primești și un gol dintr-o greșeală. Dacă era pe meritul lor, dintr-o acțiune a lor… dar a fost greșeala noastră. Rămâne doar să recuperăm mingea atunci când ei joacă între linii și să atacăm cât mai repede spațiile pentru a ajunge la poartă.



Era un moment când construiam, dar nu făceam pressing așa cum trebuie, însă am reușit să rezolvăm acest aspect.



(n.r - Mitriță) Nu e 100% refăcut, a făcut doar două antrenamente și e foarte greu. A alergat, a muncit mult pentru echipă și a ocupat zona.



Nu sunt mulțumit; doar atunci când echipa va câștiga meci de meci voi fi. Trebuie să ne plângem mai puțin. Știu că e greu să facem deplasări, dar suntem profesioniști, iar atitudinea pe care am avut-o în acest meci trebuie să o avem mereu.



(n.r - despre plecarea de la club) O să aflați, eu nu știu încă, nimic nu e sigur. Muncim și sperăm să continuăm munca pe care am dus-o până acum, să progresăm. E important pentru noi să avem rezultate pozitive.



Nu s-a pus problema în momentul acesta. Patronul nu mi-a spus nimic de așa ceva, dar veți afla dacă se va întâmpla”, a spus Costel Gâlcă, după meci.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova ocupă locul cinci cu 22 puncte, iar FCSB se află în "coasta" lor, cu 21 puncte, pe poziția #6, dar cu un meci în minus.