Costel Gâlcă a anunțat o plecare de la Universitatea Craiova după meciul cu Gloria Buzău: "O pierdere pentru noi!"

Oltenii au avut cinci marcatori diferiți - Maldonado, Bană, Mitriță, Mekvabishvili și Căpățînă, în timp ce golul Gloriei Buzău a fost înscris de Constantin Budescu, un voleu splendid din afara careului.

Costel Gâlcă a confirmat plecarea lui Alexandru Crețu de la Universitatea Craiova

La finalul meciului, Costel Gâlcă a făcut câteva aprecieri individuale, și-a lăudat întreaga echipă pentru atitudine și a confirmat că Alexandru Crețu a plecat de la Universitatea Craiova. Mijlocașul nu a fost în lot pentru această partidă și se îndreaptă către Al Wehda, grupare din Arabia Saudită.

În ceea ce îl privește pe Alexandru Mitriță, care ar avea și el o ofertă din zona arabă, Costel Gâlcă a transmis doar că "ne bucurăm de el cât o să putem".

"Sunt fericit și mulțumit de tot ce am văzut în teren. Băieții trebuie felicitați pentru atitudine, pe asta am pus accent înainte de meci. Pe Anzor nu l-am mutat, am construit în romb și de multe ori ajungea mai sus pentru că Elvir Koljic atrăgea adversarul și venea din a doua linie, așa cum s-a întâmplat și cu Căpățînă. Bană s-a pregătit foarte bine. E un băiat care dă sută la sută la antrenamente și merită să aibă o șansă.

Când spui Bancu - Alex Mitriță este foarte greu să compari (n.r - cu altă bandă stângă din România). Se cunosc de foarte mulți ani și au calitate individuală amândoi. Cu ei e ușor.

Sunt mulțumit de atitudinea echipei, a fost lucrul cel mai important. E bine că am marcat foarte mult. În alte meciuri am avut ocazii și nu am reușit. Paradela e un jucător foarte bun, complet, face faza de atac și apărare. Muncește foarte mult și s-a văzut și în acest meci.

Noi sperăm să mai vină jucători. E important să vină, dar nu putem să luăm orice jucător în orice situație.

Alex Crețu este o pierdere pentru noi. A demonstrat și în meciurile pe care le-a avut și cu mine. A marcat decisiv, ne-a ajutat în multe meciuri și era un jucător care se impunea la mijlocul terenului.

Mitriță? El este la Universitatea Craiova. E jucătorul nostru și ne bucurăm de el cât o să putem", a spus Costel Gâlcă, după meciul cu Gloria Buzău.

Universitatea Craiova este lider în Superliga după 6 etape, cu 14 puncte, la trei lungimi peste Oțelul Galați, care are un meci în minus. Oltenii au și cel mai bun atac din România, 13 goluri, la egalitate cu Dinamo.