Conflict între Alex Mitriță și Costel Gâlcă la Universitatea Craiova? Răspunsul lui Sorin Cârțu

În mod surprinzător, Alex Mitriță, văzut de mulți drept unul dintre cei mai buni jucători din Superliga României, a fost doar rezervă la meciul din Sibiu, însă Sorin Cârțu crede că antrenorul Costel Gâlcă a luat cea mai bună decizie.

Sorin Cârțu: ”Mi-a plăcut modul în care Gâlcă a gândit situația cu Mitriță!”

Sorin Cârțu este de părere că Universitatea Craiova este echipa care s-a prezentat cel mai bine în prima etapă din noul sezon din Superliga României, chiar dacă este vizibil faptul că oltenii sunt ”dependenți” de Alexandru Mitriță, care a schimbat fața jocului după ce a fost introdus pe teren în repriza a doua.

Totuși, fostul oficial al echipei din Bănie spune că antrenorul Costel Gâlcă a procedat corect atunci când l-a lăsat pe bancă pe Mitriță, în condițiile în care fotbalistul nu este ”la zi” cu antrenamentele.

”Încă suntem dependenți de Mitriță, în repriza a doua am avut meciul sub control. Părerea mea este că evoluția echipei a fost influențată de intrarea lui Mitriță. A fost și Houri, am fost mult mai periculoși cu amândoi.

Au avut o evoluție foarte bună în repriza a doua, toate astea apar și după intrarea lui Mitriță. Numai Mitriță are trei sau patru situații, mi s-a părut că echipa a jucat, a făcut o partidă bună. Dintre toate echipele cu pretenții ca Rapid, FCSB, CFR sau Farul, Universitatea Craiova a arătat cel mai bine.

Mi s-a părut că Danciu a fost partea negativă din echipă, nu s-a ridicat la ceea ce se aștepta. Eu l-aș forța mai mult pe Bană. Mi-a plăcut și modul în care a gândit situația lui Mitriță, care nu a avut toate antrenamentele, așa se procedează”, a spus Sorin Cârțu, conform Fanatik.

Sorin Cârțu: ”Și eu aș fi procedat cu Mitriță cum a făcut-o Gâlcă!”

Întrebat dacă este de părere că între tehnician și fotbalist există un conflict, Sorin Cârțu a mărturisit că nu crede în această variantă, însă a recunoscut că Mitriță este un fotbalist ”cu standarde”, căruia antrenorul este nevoit să îi explice toate deciziile.

”Nu, nu (n.r. nu crede că este un conflict între Alex Mitriță și Costel Gâlcă). Și eu aș fi procedat în felul în care a procedat Gâlcă atâta timp cât un jucător a făcut mai puține antrenamente în perioada de pregătire. E clar că are lipsuri, la asta s-a și gândit.

Ca antrenor așa se procedează, nu știu dacă a avut discuții cu el. Este un jucător cu standarde, trebuie să stai și să îi explici alegerile. Mihai Rotaru e bun la negocieri, poate să ia mai mult de 2 milioane de euro pentru Mitriță. Poți să dai și 3 milioane de euro dacă ai un buget bun, nu știu”, a mai spus Sorin Cârțu.