Conflict între Alex Mitriță și Costel Gâlcă? "În vestiar, eu sunt ăla cu personalitate! / Mi s-a pus eticheta de bad boy"

La partida de la Sibiu a surprins absența lui Alexandru Mitriță din primul 11 al oltenilor. Cel mai important jucător al Universității Craiova din sezonul trecut a început partida pe bancă și a fost introdus în minutul 60, în locul lui Luis Paradela.

Conflict între Alex Mitriță și Costel Gâlcă? Ce susțin cei doi

În presă au apărut două ipoteze diferite pentru absența lui Mitriță din primul 11. Prima are legătură cu regula U21 și o tentativă eșuată a Universității Craiova de a obține de la FRF o derogare privind folosirea unui jucător eligibil pentru naționala de tineret.

A doua speculație are legătură cu un presupus conflict apărut între Alexandru Mitriță și Costel Gâlcă. La interviul de după meci, antrenorul a invocat anumite probleme fizice pe care starul echipei le-ar fi avut.

"V-am mai spus și la începutul meciului. Sunt jucători care trebuiau să fie titulari, n-au făcut toate antrenamentele în pregătire și atunci nu sunt 100% fizic, așa că n-am nimic de comentat", a spus Costel Gâlcă, când a fost întrebat despre absența lui Mitriță din primul 11.

Întrebat dacă e greu de gestionat vestiarul la Craiova, Gâlcă a răspuns: "E bine ca jucătorii să aibă personalitate și să și-o arate în teren. În vestiar, eu sunt ăla cu personalitate".

Mitriță a fost mult mai direct la interviu și a transmis ferm că nu există niciun conflict între el și Costel Gâlcă.

"Mitriță n-are voie să fie rezervă? Eu cred că orice jucător poate să fie rezervă. Atât timp cât sunt cu sufletul la această echipă, această echipă este o familie, un grup unit, nu cred că se pune problema ca Mitriță, dacă nu joacă titular, să fie ceva. Mi s-a pus eticheta de bad boy și nu cred că e corect. Nu a fost niciun fel de conflict. Mitriță poate să fie rezervă atât timp cât dă totul pentru echipa asta. Nu, absolut niciun fel de conflict între mine și antrenor", a spus Mitriță.

Costel Gâlcă: "Trebuie să fim mai constanți în joc"

"În prima repriză am jucat foarte slab. Hermannstadt a avut o repriză bună, putea să și marcheze din centrările avute. În a doua ne-am organizat mai bine, am fost mai intenși, am vrut mai mult și am avut ocazii de gol. Păcat că n-am putut să marcăm din opțiunile pe care le-am avut. Din punct de vedere al statisticii, da, a fost bine, dar avem nevoie de mai mult timp. Trebuie să jucăm 90 de minute sau 100, până fluieră arbitrul finalul. Trebuie să fim mai constanți în joc", a mai spus Costel Gâlcă.