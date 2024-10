După ce în timpul jocului, antrenorul Rapidului le-a făcut pe ascuns anumite gesturi obscene fanilor lui FCSB, totul a escaladat pe final, când tehnicianul a intrat într-un conflict cu Elias Charalambous, antrenorul roș-albaștrilor, care a fost deranjat de comportamentul lui Șumudică.

Viorel Moldovan: ”Comportamentul lui Șumudică a fost foarte ok!”

Întrebat despre gesturile făcute de Marius Șumudică, Viorel Moldovan a declarat că, în opinia sa, antrenorul Rapidului nu a greșit cu nimic și a transmis că nu are ce să îi reproșeze tehnicianului, chiar dacă Dan Șucu susținea în momentul în care a preluat clubul că își dorește să aducă la echipă valorile unui club de anvergură europeană, unde nu sunt permise astfel de gesturi și manifestări.

Viorel Moldovan consideră că toată discuția creată în jurul gesturilor făcute de Marius Șumudică este exagerată și susține că în alte campionate au loc scene mai grave.

”Nu știu ce gesturi... Ce să afecteze? Ce gesturi a făcut? Eu nu am văzut. Eram în tribună. Nu știu ce gesturi. Nu are ce să afecteze. Din câte am înțeles mesteca gumă, are o lucrare...

E la fotbal, până la urmă. Nu a fost, din punctul meu de vedere, ceva... De multe ori exagerăm și scoatem în evidență senzaționalul. Nu a fost nimic!

Marius a avut un comportament ireproșabil și nu a deranjat cu nimic. Din contră, și lui i se strigă de multe ori foarte multe lucruri... Pentru mine, a avut un comportament foarte OK. Se exagerează! Se întâmplă de multe ori aceste lucruri, se întâmplă și în alte părți, chiar mai grav, dar nu se mediatizează atât”, a spus Viorel Moldovan, conform GSP.

Cum a comentat Gigi Becali gesturile făcute de Dan Șucu

”N-am văzut bine, nu știu, m-am uitat, dar n-am văzut. Ce a făcut? E prieten cu el (n.r. cu Elias Charalambous), a zis omul: ’Domn-le, coleg de cameră!’, l-a avut jucător.

N-a făcut omul nimic, n-am nimic să-i reproșez lui Șumudică, ce gesturi a făcut omul? Omul e antrenor la o echipă, își apără echipa, face tot ce poate ca să câștige echipa lui. Ce a făcut omul? Nu a făcut nimic”, a spus Gigi Becali în cadrul unei conferințe de presă