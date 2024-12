Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu. La capătul celor 90 de minute, FC Hermannstadt și Farul Constanța au împărțit punctele.



Meciul a contat pentru etapa cu numărul 21 din sezonul regulat al SuperLigii României.



Concluziile lui Marius Măldărășanu după remiza cu Farul



După meci, Marius Măldărășanu a evidențiat faptul că elevii săi au făcut un meci bun, consistent, în ciuda faptului că Farul a controlat startul de meci.



”Am făcut un joc bun, consistent. E adevărat că am început mai moi în primele 15 minute, ei au controlat jocul, iar noi nu am ieșit cum trebuia pe fundașii lor. Totuși, am echilibrat balanța, au apărut ocazii, dar nu am reușit să concretizăm. Poate ne-a lipsit ultima pasă, iar în unele momente, când trebuia să jucăm cu un anumit coleg, am ales altă variantă, ceea ce a făcut ca să nu marcăm.



În repriza a doua, cred că am controlat jocul în totalitate și am avut câteva situații bune, însă ei s-au apărat foarte bine. Așa cum ai spus, apărarea lor a fost solidă și meciul s-a terminat 0-0.



Este al șaptelea meci consecutiv fără înfrângere și, mai mult, nu am primit gol. Este un punct câștigat, nu vreau să mâniem pe Dumnezeu, dar simțeam că puteam obține mai mult în această seară. Totuși, suntem bine, mai ales dacă ne comparăm cu situația de acum câteva săptămâni



Nu vreau să folosesc cuvinte mari, pentru că ei (n.r. Farul Constanța) nu au trecut prin ceea ce am trecut eu. Este adevărat că, dacă vrei să realizezi ceva, trebuie să privești înainte, să alergi după cei din fața ta și să îi ajungi din urmă. Totuși, nu vreau să ne facem iluzii, pentru că orice serie negativă te poate readuce acolo de unde ai plecat”, a spus Marius Măldărășanu.