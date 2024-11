Ştefan Baiaram, jucătorul echipei Universitatea Craiova, , a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa a avut o perioadă bună de pregătire în pauza prilejuită de meciurile echipei naţionale în Liga Naţiunilor, care o va ajuta în perspectiva partidei cu UTA Arad, din etapa a 17-a a Superligii.



"Avem un meci foarte greu, este bine că am avut timp să ne pregătim. Am avut o perioadă foarte bună pentru a ne pregăti, suntem la un nivel foarte bun. Sperăm să facem un meci foarte bun şi să câştigăm. Fiecare meci pentru mine este o motivaţie, vreau să îmi ajut echipa, nu neapărat să am eu o evoluţie foarte bună. A fost o perioadă cu antrenamente grele în care am acumulat şi cu siguranţă suntem la alt nivel în momentul de faţă", a spus Ștefan Baiaram.

Oltenii nu se gândesc la podium



El a afirmat totodată că echipa sa nu îşi face planuri privind locul pe care se va afla formaţia sa la finalul sezonului regulat.



"Nu ne mai facem planuri privind prezenţa pe podium, ne gândim la următorul meci, pentru că în trecut am făcut planuri şi nu a fost foarte bine pentru noi. O vom lua meci cu meci şi vom vedea la sfârşit unde ne vom clasa. La intrarea în play-off aş vrea ca noi să fim pe primul loc, restul nu mă interesează, să fie cine merită. În ceea ce mă priveşte, clar ştiu că pot mult mai mult, sper să-mi ajut echipa mai mult. Cu siguranţă a fost o perioadă grea pentru mine", a adăugat Baiaram.



Universitatea Craiova va întâlni formaţia UTA Arad, luni, în deplasare, de la ora 20:30, într-o partidă din cadrul etapei a 17-a a Superligii.