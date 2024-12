La finalul meciului, Ciprian Deac a analizat jocul echipei sale și a dezvăluit ce au făcut ardelenii diferit în ultimele etape de au reușit să urce pe primul loc în clasament.



"Ne-am dorit să ajungem pe primul loc și am reușit. Am muncit foarte mult pentru această victorie. Craiova este o echipă foarte bună, mai ales pe teren propriu. Ne-au presat tot meciul. Am reușit să marcăm repede, după care ei au venit peste noi.

"Am tăcut din gură și am muncit"



Fotbalul înseamnă și suferință nu numai spectacol. În seara asta ne-a propus să câștigăm și să urcăm pe prima poziție, pentru că e foarte important pentru moralul nostru.



Nu e un mare secret. Am tăcut din gură și am muncit mai mult, pentru că la fotbal nu există bagheta magică, există doar muncă, suferință, dăruire. Doar așa poți să reușești. Încet-încet am intrat pe un făgaș normal, pentru că aveam fluctuații. E bine că și apărarea a început să dea siguranță, pentru că apărarea îți câștigă meciuri, campionate", a spus Ciprian Deac la finalul meciului.



CFR este neînvinsă în deplasare în acest campionat. Universitatea era neînvinsă acasă până la acest meci.



CFR e neînvinsă de opt meciuri în Superligă, în care are patru victorii şi patru egaluri.