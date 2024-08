Cele două echipe își dau întâlnire pe stadionul ”Steaua” din Ghencea în a doua manșă din play-off-ul preliminariilor UEFA Europa League. În tur, FCSB a remizat 1-1 în deplasare la LASK Linz acasă.

”Cine joacă fundaș central cu LASK?” Gigi Becali, intervenție savuroasă în direct la TV

Întrebat în direct la Digi Sport cine crede că va juca fundaș central împotriva austriecilor, Gigi Becali a avut o replică pe măsură: ”Cum adică cine cred? Cine joacă, eu sunt proprietar!”, a spus patronul FCSB.

Ulterior, milionarul din Pipera a mărturisit că încă nu știe cine va evolua pe postul de fundaș central și că se va lua o decizie după ultimele antrenamente susținute de roș-albastri înainte de a doua manșă cu LASK.

”Nu știu încă. Mă consult și eu cu ei. Mă consult cu ei. Deocamdată chiar nu știu. Sunt și ei îngrijorați și nu am luat o hotărâre. O să facă antrenamente și o să hotărasca ei după. Ăsta joacă pentru că... E altceva așa. Deși, și lor le e teamă cu Chiricheș!”, a menționat finanțatorul.

Despre Vlad Chiricheș, Becali a adăugat că nu mai este jucătorul de altădată, în ciuda faptului că stoperul are experiență: ”Nu mai are iuțeala, viteza. Are amplasament. Dar trebuie putere și viteză”.

În ultimul meci cu FC Hermannstadt, FCSB a apelat la cuplul de fundași Joyskim Dawa și Siyabonga Ngezana, același ca în prima manșă cu LASK Linz din play-off-ul Europa League.